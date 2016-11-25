+ добавить комментарий

Пятая по номеру, шестая по мощности

«СЭ» побывал на флагмане новосибирской энергетики

Сибирь считается краем самых мощных гидроэлектростанций России, но на деле больше половины установленной мощности в Объединённой энергетической системе региона приходится на тепловую генерацию – ТЭЦ. Более того, некоторые из них дадут фору иным ГЭС . Например, принадлежащая АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-5 – крупнейший источник тепла и электричества для города-миллионера, третьего по численности населения в стране. Она выдаёт свыше 2,3% установленной мощности всех электростанций региона и по этому показателю занимает шестое место среди тех из них, которые работают на твёрдом топливе. Увидеть, как работает одна из самых современных угольных станций за Уралом, смогли победители конкурса журналистского мастерства «Сибирь. ПРО». В их числе оказался корреспондент нашего издания Егор ЩЕРБАКОВ.

Юбилейным нынешний год стал не только для некоторых предпри­ятий энергосистемы Иркутской области, но и для всей Объединённой энергетической системы Сибири. Речь в данном случае не об Ангарском каскаде ГЭС, на котором отмечают несколько памятных дат, а о тепловой энергетике. В 1971 году Совет Министров СССР принял решение о строительстве новой ТЭЦ, получившей пятый порядковый номер. Её проектировали как самую мощную за Уралом, ведь станция должна была покрыть дефицит электричества в энергосистеме Новосибирской области, который в тот момент составлял 36,3% от объёмов потребления. Первый энергоблок нового объекта заработал в 1985 году. А 31 декабря 1976 года на ТЭЦ, которая сегодня является шестой по мощности среди тепловых электростанций Сибири, в эксплуатацию был сдан первый котёл пиковой водогрейной котельной.

На кузнецком угле

В настоящее время пиковая водо­грейная котельная – лишь одно, причём не самое большое, здание на существенно разросшейся территории станции. «Мы находимся на первом этаже инженерно-бытового корпуса, – заместитель начальника производственно-технического отдела Новосибирской ТЭЦ-5 Андрей Чернышов проводит инструктаж перед снятой с высоты птичь­его полёта фотографией, которая занимает всю стену. – Основной цех – котлотурбинный, он состоит из четырёх отделений: котельного, бункерно-деаэраторного, турбинного и отделения тягодутьевых установок». На экскурсию для журналистов отведено не так много времени, так что её проведём только по нему.

Для полноценного знакомства со станцией, пожалуй, стоило бы пойти через угольный склад. Уголь на станцию привозят по железной дороге из Кузбасса. Ещё до того, как в 1980 году был утверждён технический проект на строительство основного оборудования Новосибирской ТЭЦ-5, предполагалось, что она будет работать на сырье Канско-Ачинского бассейна. Но в итоге в качестве проектного топлива были утверждены кузнецкие угли, залегающие ближе к современной столице Сибирского федерального округа. Частично используется и природный газ, но его доля в общем потреблении ресурсов невелика – около 1%. «Мы берём его только на растопку либо как буферное топливо для замещения угля, когда, скажем, надо отремонтировать пылесистемы или систему золоудаления котла», – поясняет Чернышов. При этом потенциально на газе могут работать два агрегата. Ранее также существовал проект по использованию водоугольной суспензии. Для этого в восьмидесятых годах прошлого века от шахты «Инская», расположенной в Кемеровской области, построили опытно-промышленный трубопровод длиной 262 км, по которому транспортировалась суспензия. Его первую очередь мощностью 1,2 млн тонн в год ввели в строй в 1989 году, предполагалось, что она вместе с другими пусковыми комплексами станет полигоном для строительства углепроводов из Кузбасса до европейской части России и далее до портов Чёрного моря. За восемь лет по ней транспортировали и в дальнейшем сожгли на станции около 400 тысяч тонн топлива, однако в связи с частыми перерывами в эксплуатации, связанными с аварийными остановками «Инской», выводом ТЭЦ-5 в резерв и аварией на котельной головных сооружений, её эксплуатация была прекращена. А в 2003 году межведомственная комиссия Министерства энергетики РФ признала нерациональным восстановление углепровода и рекомендовала продать его по частям.

На главном щите управления настолько тихо и уютно, словно за стеной нет работающих энергетических машин Автор фото: Александр Патрин

Так что в настоящее время станция работает на каменном угле. Ежедневно (при работе всех 6 энергоблоков) ТЭЦ-5­ потребляет около 14 тысяч тонн топлива – 225 полностью загруженных стандартных полувагонов. Эшелоны приходят на разгрузочное устройство – вагоноопрокидыватель, с которого уголь может подаваться либо напрямую в бункера сырого угля котлотурбинного цеха, либо по другому конвейеру на угольный склад. «Есть ещё размораживающее устройство, где зимой мы отогреваем вагоны, чтобы обеспечить их полную выгрузку», – добавляет заместитель начальника ПТО. Оба объекта фигурируют в одном историческом документе – постановлении Совета Министров СССР

№ 645 от 4 июня 1987 года «О мерах по улучшению работы и дальнейшему развитию промышленного железнодорожного транспорта в двенадцатой пятилетке». Согласно его тексту, Министерству энергетики и электрификации СССР предписано ввести в эксплуатацию на Новосибирской ТЭЦ-5 «разгрузочный комплекс с вагоноопрокидывателем и осуществить строительство гаражей для размораживания смёрзшихся грузов». Он же позволяет провести ещё одну связь с энергосистемой Иркутской области помимо уже упомянутых круглых дат – в документе упоминается ТЭЦ-7, расположенная в Братске.

«Порядка 35% тепловых нагрузок города»

Электрическая мощность Новосибирской ТЭЦ-5 составляет 1200 МВт, коэффициент её использования – более 65% Автор фото: Александр Патрин

Параллели невольно продолжаешь проводить и на главном щите управления – те же светлые панели и стандарт­ные ключи можно увидеть и на Ново-Иркутской ТЭЦ, построенной в семидесятых. Ощущение дежавю пропадает, стоит лишь взглянуть на табло с данными о вырабатываемой электрической мощности: 1114 МВт. При столь непривычно высоких значениях главный щит управления поражает своей компактностью. «Станция блочная, используется однотипное оборудование», – объясняет Чернышов. Это пять котлов ТПЕ-214/А производительностью 710 тонн пара в час и один ТПЕ-214/Б, выпущенные заводом в Таганроге, и шесть турбин Т-200/210-130-1 Лениградского металлического завода. Суммарная электрическая мощность шести энергоблоков, последний из которых заработал в сентябре 2004 года, – 1200 МВт. Установленная тепловая мощность с учётом водогрейной котельной составляет 2730 Гкал/ч, но при работе пиковых агрегатов на мазуте она ограничена и снижается на 285 Гкал/ч.

«Мы несём порядка 35–40% тепловых нагрузок города», – рассказывает наш гид. Станция отапливает львиную долю Центрального, Дзержинского и Октябрьского районов, а также небольшую часть Первомайского района – территорий, где, по данным на 1 января 2016 года, проживает более трети населения Новосибирска, превышающего 1,58 миллиона человек. И это не считая расположенных здесь предприятий. От станции в город идут сетевые трубопроводы диаметром 1000 мм.

С технологической точки зрения, зона теплоснабжения Новосибирской ТЭЦ-5 устроена весьма сложно. Достаточно сказать, что для обеспечения её работы на магистрали пришлось построить перекачивающую станцию на 16 насосов. Схема выдачи электрической мощности проще: на распределительном устройстве установлены шесть транс­форматоров, от которых идут линии электропередачи на подстанцию 220/110/10 кВ «Восточная» – объект АО «Региональные электрические сети».

Через блочный щит управляются два котла и две турбины. Панели – такие же, как на всех электростанциях, построенных в семидесятых-восьмидесятых Автор фото: Александр Патрин

«Можно сказать, что главный щит управления используется для связи с сетями, – говорит заместитель начальника ПТО, когда мы заходим на один из блочных щитов управления. – С него, конечно, тоже можно отключить оборудование, но в основном общестанционное. А отсюда идёт непосредственное управление всеми механизмами, которые участвуют в работе энергоблока». Таких щитов всего три, по одному на два блока. Внутри – те же панели светлых тонов, на которых заметна частичная замена старых аналоговых приборов современными цифровыми. Для сохранения некоторых старых приборов есть веская причина – любое отклонение стрелки от нормы сразу бросается машинисту в глаза, в отличие от цифр на мониторе, отображающем несколько параметров. К слову, на блочном щите управления работают старший машинист и два машиниста (по одному на каждый энергоблок), в подчинении у которых по два обходчика: один обслуживает котёл, другой – турбину.

Восьмой этаж, 59 метров

Если щиты управления невелики в силу блочной компоновки станции, то сам главный корпус огромен пропорционально мощности и, как следствие, немалым размерам агрегатов. В машинном зале достаточно пространства не только для шести установленных турбин, но и для ремонтных площадок. Высота котла – 64 метра, отметка обслуживания барабанов находится в 59 метрах от пола. В лифте, на котором мы поднимаемся, ей соответствует кнопка восьмого этажа. Однако высота ощущается совсем не так, как с балкона обычного жилого дома: такое расстояние мозг оценивает совершенно иначе. «На нулевой отметке ездит транспорт, ему не препятствовать», – заранее предупреждает Чернышов. На широких проездах, вокруг которых высятся переплетения металлических конструкций, нам, правда, не попадается ни одной машины. Но, глядя на их размеры, понимаешь, что здесь без труда пройдёт, скажем, самосвал «КамАЗ», подъехавший за сухой золой уноса из расположенных чуть выше бункеров.

Высота котла – 64 метра, отметка обслуживания барабанов находится в 59 метрах над землёй. Удивительно: внутри здания столь большие величины не воспринимаются Автор фото: Александр Патрин

Как и другие генерирующие компании региона, «СИБЭКО» продаёт этот вид золошлаковых отходов сторонним организациями – прежде всего строительной индустрии. Объём реализации в 2015 году, гласит отчёт компании, – почти 39,3 тыс. тонн при том, что на принадлежащих ей тепловых станциях (всего их шесть: четыре в Новосибирске, по одной в Барабинске и Бийске) образовалось 894,7 тыс. тонн золошлаков. Пока на ТЭЦ-5 действует второй золоотвал (первый, построенный в 1987 году, уже закрыт и находится в стадии ликвидации), накопленные отходы ТЭЦ-3 использовали для вертикальной планировки площадки ТЭЦ-6 (недостроенная станция, строительство которой началось в 1992 году, но потом было остановлено; её проект прошёл все согласования, но не учтён в актуализированной схеме теплоснабжения города, рассчитанной до 2031 года). Недавний проект – ремонт ям на участке автомобильной дороги в Академгородке, выполненный 17 октября с применением сухой золы уноса. Материалы взяли с ТЭЦ-3, но и ТЭЦ-5 в 2016 году коснулась работа в части обращения с золошлаковыми отходами – на ней монтируется новая багерная насосная станция по их откачке. Модернизация её генерирующего оборудования в перспективе, в свою очередь, будет производиться в целях продления срока его службы и улучшения технико-экономических показателей. Схема теплоснабжения Новосибирска предполагает постепенный рост присоединённой к ней нагрузки, так что роль станции в теплоснабжении города в ближайшие полтора десятка лет только возрастёт.