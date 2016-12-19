Скопируйте код и вставьте в свой блог:

Уважаемые работники энергетической отрасли!

Дорогие ветераны-энергетики!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём энергетика!

Энергетический комплекс по праву считается одной из базовых, стратегически важных отраслей экономики Приангарья, развитию которой традиционно уделяется приоритетное государственное внимание. Благодаря самоотверженному труду нескольких поколений высококвалифицированных специалистов-энергетиков, учёных, рабочих, строителей в Иркутской области была создана мощная производственно-технологическая база, введены в строй поистине уникальные объекты.

Надёжное и устойчивое энергоснабжение населения и предприятий всех отраслей промышленности – это основа благополучного социально-экономического развития Иркутской области. Сегодня от профессионализма, компетентности, опыта работников отрасли во многом зависят укрепление индустриального потенциала Приангарья, стабильная работа жилищно-коммунального комплекса, энергетическая безопасность региона.

Хочу поблагодарить вас за добросовестный труд, ответственность, верность трудовым традициям и преданность избранному делу!

Желаю работникам и ветеранам энергетической отрасли доброго здоровья, благополучия, реализации намеченных планов, новых достижений и успешной профессиональной деятельности!

Сергей ЛЕВЧЕНКО, губернатор Иркутской области