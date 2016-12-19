Шах и мат

Автор: Мария Никульшеева

Сильнейших шахматистов среди работников энергосистемы Иркутской области выбрали в конце ноября в столице Приангарья. За столы сели как любители интеллектуального вида спорта, так и те, кто имеет за плечами солидные награды.

Как рассказал «СЭ» председатель профкома Ново-Иркутской ТЭЦ Кирилл Новак, в этом году за звание лучших поборолись 13 команд, сформированных из сотрудников филиалов и дочерних организаций ПАО «Иркутскэнерго». За победу в турнире боролась и сборная ОГУП «Облкоммунэнерго». Ветераны «Иркутскэнерго» тоже собрали свою команду.

Шахматный турнир среди энергетиков Иркутской энергосистемы проводится с 2001 года – с того времени, когда под эгидой энергетического колледжа был основан шахматный клуб «Импульс», долгие годы возглавляемый Сергеем Бондарчуком. За 20 лет турнир приобрёл большую популярность, и сейчас «Импульс» стал не просто площадкой проведения спортивных соревнований, но и местом встречи коллег и друзей, для которых шахматы – такая же неотъемлемая часть жизни.

Чемпионат, продолжавшийся в течение двух дней – 26–27 ноября, проводился в виде трёх независимых турниров на каждой из досок по швейцарской системе, которая применяется в состязаниях с большим количеством спортсменов, что не позволяет провести круговой турнир. Швейцарская система помогает не только выявить лидеров, но и объективно расставить всех по местам, поясняют организаторы.

В этом году лучшие общекомандные результаты показали энергетики из компании «ИЭСК», они набрали 19,5 очка, «серебро» заслужил коллектив Ново-Иркутской ТЭЦ – 19 очков, а третье место досталось команде ветеранов, в их копилке оказалось 18 очков. Команда ветеранов была представлена уважаемыми людьми – Владимиром Лукьяновым, Виктором Евдокимовым и Анатолием Сенаторовым, которые много лет отдали энергетике.

Кроме основного турнира был проведён блицтурнир с контролем времени 5 минут. В состязании каждый из спортсменов мог проявить себя самостоятельно. Первое место досталось Сергею Чеснокову (ГЭС-ремонт), второе место завоевал Алексей Тимошенко(ГЭС-ремонт), третье – Владимир Сизых (КВСУ).

«Сегодня эстафету по проведению шахматных соревнований подхватили молодые шахматисты. Особенно радует, что в последние годы появляются молодые ребята, хорошо играющие в шахматы, – говорит Новак. – Следующее соревнование по шахматам – фестиваль «Энергия Байкала» – состоится в июне будущего года на базе «Мурино», планируется собрать спортсменов не только из Иркутской области, но и из других регионов Сибири».