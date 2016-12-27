+ добавить комментарий

Метаноловый интернационал

По делу об отравлении «Боярышником» задержано 20 человек

Автор: Людмила ФОМИНА

Ленинский районный суд Иркутска продолжает избирать меру пресечения предпринимателям, распространявшим в Иркутске отравленную метанолом продукцию. Причастными к отравлению следователи называют уже два десятка человек, так или иначе погревших руки на пойле для алкоголиков.

«Восточно-Сибирская правда», 20 декабря 2016 г.

Ноги у этой отравы, как можно предположить, растут из ООО «Автомобильная линия», которое предлагает антифриз, тосол и так называемую незамерзайку. На сайте компании можно прочесть, что вся эта продукция изготовлена по японской технологии, прошла необходимые испытания в лабораторных условиях и полностью отвечает требованиям безопасной эксплуатации, не содержит нитритов, аминов, нитратов, боратов и фосфатов. Не говоря уже о таком ядовитом веществе, как метанол.

Как в реалиях работал мини-завод на станции Горка под Иркутском, рассказал в суде Евгений П., на пару с таким же разнорабочим отвечавший за незатейливый производственный процесс: «В куб наливаем спирт, добавляем краситель и воду. Всё перемешиваем. Воду берём со скважины, спирт приходит по железной дороге в металлических бочках без маркировок. Когда делаю антифриз – надеваю респиратор». Рабочий не стал скрывать, что приходилось ему продавать жидкость и в розницу, если покупатели являлись прямо на производство. И руководителю он об этом докладывал.

Вот и в ноябре приехал один такой покупатель по имени Сулейман. Посетовал, что приобрёл жидкость, а она на морозе замерзает, попросил заменить, только не добавлять краситель. Сулейман Р. спросил: «Сколько можешь продать такой «водички»?» Евгений П. ответил не задумываясь: «Хоть сколько». После чего Сулейман Р. приехал уже с канистрами, в которые ему залили 60 литров незамерзайки. Рассчитался сразу, отдал 1800 рублей. Рабочий потом признался следователю: «В канистры залили прозрачную жидкость из куба, готовой незамерзайки с красителем под рукой не оказалось». Сам Евгений допускает, что эта украденная на заводе «водичка» и стала причиной массового отравления. Да и исследования показали, что в состав «водички», изъятой в «Автомобильной линии», входит метанол, который значится в списках сильнодействующих и ядовитых веществ. «Не думал я, что так получится», – сетует теперь подследственный.

Но получилось именно так. Вмиг создалась цепочка жаждущих наживы. Одни покупали оптом, разливали в ёмкости поменьше. Клеили этикетки с «Боярышником», поскольку в продаже жидкости для ванн нет никакого криминала, а спросом она пользуется у пьющих людей огромным.

Сулейман Р. трудится грузчиком, подрабатывает водителем в такси «Городское». Незамерзайку сомнительного качества он продал своему земляку азербайджанцу Сеймуру А. Тот подрабатывал, как выразился сам, грузоперевозками, вторсырьём. Он перекупил у Сулеймана канистры уже за 7200 рублей. В день задержания избавился от телефона и сим-карты, с помощью которых общался с Сулейманом. На суде, когда избиралась мера пресечения, Сеймур заявил, что ничего никому не продавал. Полиция изъяла две бутыли у него дома, остальное он якобы вылил после звонка Сулеймана, предупредившего, что люди умирают. Но свидетели рассказали, что покупали «Боярышник» именно у Сеймура. Мера пресечения ему пока не избрана, сам он просит не брать его под стражу, иначе некому будет кормить троих детей и жену-домохозяйку.

Директор ООО «Панорама» Виталий Пушкарский также оказался причастным к сбыту ядовитой «Боярки». Он так объяснил суть своей работы: «Купил подешевле – продал подороже». Фирма занимается распространением бытовой химии. Узнав, что гибнут люди, предприниматель удалил из своего телефона номера поставщиков «Боярышника», велел водителю вывезти со склада остатки спирта. Чистосердечное признание, инвалидность матери и внука, положительные характеристики, грамоты и благодарности, отсутствие судимости не спасли подследственного от ареста почти на два месяца в качестве меры пресечения.

Следователи работают также с предпринимателем, который приобрёл 20 бутыльков «Боярышника» под видом спиртосодержащей жидкости на рынке «Привоз» по улице Трактовой, чтобы продать малоимущим для употребления внутрь уже подороже. А также с торговцем, покупавшим ёмкости за 50 рублей у владельца пекарен вместе с пирожками и толкавшим каждую бутылочку с пойлом по 70.

По статье 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц) задержано два десятка человек – это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу суррогатного алкоголя в торговых павильонах на рынках «Прогресс», «Привоз», «Бакалея» и в других местах.

По своему составу задержанные представляют собой интернационал – кроме русских среди них много азербайджанцев, есть грузин и даже сириец. Все ранее не судимые, семейные, озабоченные тем, как бы побольше заработать. Шмон в городе стал для них неожиданностью – ведь всю жизнь на этом пойле делали деньги совершенно безнаказанно. На станции Горка под Иркутском за железнодорожным переездом можно было купить канистру незамерзайки с рук за сотню рублей, а потом разбавлять её как душе угодно и клеить подходящие этикетки. Всем было известно, что «Боярышник» пьют, а не ванну с ним принимают. И в региональное управление Роспотребнадзора, как выяснилось, неоднократно поступали жалобы на незаконную реализацию спиртосодержащей продукции. Но никакой реакции не было, пока люди не начали умирать десятками на больничных койках, а некоторые прямо на ходу. Число жертв отравления «Боярышником» достигло 75.

Зато теперь полиция перешерстила свыше 3,5 тысячи торговых предприятий области, в том числе ларьков и павильонов, мелкооптовых и оптовых рынков. В ходе проверок изъято более 22 тысяч литров различной спиртосодержащей продукции. Все каналы распространения «Боярышника» на сегодняшний день перекрыты, считают правоохранители. Но из поступивших в Иркутск 80 бочек с метанолом (по 200 л в каждой) удалось отследить судьбу лишь половины ёмкостей. Остальные где-то ещё «гуляют». Ждут, возможно, своего часа.