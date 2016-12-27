Дорогие друзья!

Уходит в историю 2016 год. Он был наполнен важными событиями и каждому из нас запомнится чем-то своим, особенным. Предварительные итоги показали, что Красноярский филиал АО «Сибирская Сервисная Компания» досрочно выполнил годовой план уже в конце ноября 2016 года. Предприятие успешно развивается, показатели работы имеют стабильно положительную динамику: растут коммерческая скорость эксплуатационного бурения, физические объёмы бурения, производительность труда. Достигнуты отличные результаты в применении современных технологий бурения скважин, сократились сроки их строительства в среднем на 7–10 суток, значительно снизились затраты, постоянно обновляются основные фонды, сокращается время на ремонт.

Всё, чего мы достигли в уходящем году, безусловно, есть итог совместной работы всей команды ССК и наших уважаемых партнёров! Компания проводит большую работу по развитию кадрового потенциала и формированию кадрового резерва, обеспечивает социальные гарантии. Работники ССК блестяще показывают себя на конкурсах профессионального мастерства, занимаются разработкой и внедрением инноваций, отстаивают честь компании, получая заслуженные награды от заказчиков.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее, ведь уже сегодня можно уверенно сказать, что объёмами работ

в 2017 году Красноярский филиал обеспечен. Для успеха на сегодняшний день у нас есть всё! Нас высоко ценят заказчики как надёжного партнёра, который всегда качественно и в срок выполняет взятые на себя обязательства.

Поздравляю вас, уважаемые друзья, коллеги и партнёры, с наступающим Новым годом! Пусть праздничное настроение как можно дольше остаётся с вами. Пусть весь год вас окружают и поддерживают близкие люди и единомышленники, а в семьях царят любовь и взаимопонимание!

Благодарю вас за ваш труд, плодотворное сотрудничество, мастерство и преданность профессии! Желаю, чтобы 2017 год был для всех нас благоприятным и стабильным!

Здоровья, мира, счастья и радости!

Директор Красноярского филиала АО «ССК» К.Ю. Густов

СПРАВКА

АО «ССК» предлагает полный спектр нефтесервисных работ. ССК – крупнейшая независимая российская буровая компания, которая выполняет около 8% всего объёма буровых работ в России: более 1,6 млн м поисково-разведочного и эксплуатационного бурения, более 3200 текущих и капитальных ремонтов скважин. Ежегодно инвестируя в среднем 11% выручки, ССК является второй компанией в отрасли по удельным объёмам инвестиций. Компания и её подразделения владеют международными сертификатами соответствия в области качества, экологической и промышленной безопасности.

Красноярский филиал АО «ССК» сегодня ведёт работы на месторождениях Красноярского края, Иркутской области, Якутии.