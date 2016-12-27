+ добавить комментарий

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Конкурент: 27 декабря 2016

Общество

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«В региональном парламенте равнодушных людей нет»

Секретарь ИРО «Единой России», спикер ЗС Сергей Брилка о взаимодействии с депутатами Госдумы, парламентском контроле и стратегии развития региона

Автор: Елена ЛИСОВСКАЯ

«2016 год был непростым, – такими словами начал свою итоговую пресс-конференцию председатель Законодательного Собрания Иркутской области, секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России» Сергей Брилка. – Если говорить о партийной работе, то она в большей степени была посвящена выборам в Государственную Думу. Впервые на моей секретарской практике мы начали подготовку к ним заранее – начиная с февраля создали почти 300 пунктов для предварительного голосования, полностью обеспечили их техникой, персоналом. Итоги прошедших выборов вы знаете. Мы ими удовлетворены, хотя не могу сказать, что на 100%. Рассчитывали, что регион от партии по одномандатным округам будет представлять четыре депутата, а не три. Но люди сделали свой выбор, мы его уважаем».

«Патроны» для старших коллег из Госдумы

– Сергей Фатеевич, как в данный момент строится взаимодействие с депутатами Госдумы и есть ли планы по совместным законодательным инициативам? 

– Хочу отметить, что все депутаты, выбранные в Думу от Иркутской области, нацелены на созидательную, эффективную работу в Госдуме. Свою задачу мы как представители Законодательного Собрания и партии «Единая Россия» видим в том, чтобы готовить для «старших» коллег материалы, «патроны», которые будут направлены на развитие Иркутской области. 

Так, фракцией «Единой России» в высшем законодательном органе РФ инициировано пять проектов законов. Речь идёт о благоустройстве административных центров, городов и поселений; проведении капитального ремонта в школах сельских поселений; всесторонней поддержке Домов культуры и муниципальных театров. Уже известно, что в рамках этих законодательных инициатив Иркутск как административный центр получит почти 1,5 миллиарда рублей в течение трёх лет. 

Мы начали активно работать с депутатами Госдумы. В данный момент мы синхронизируем совместные планы по законотворческому и экономическому взаимодействию. Я имею в виду участие региона в федеральных программах – как по линии правительства Иркутской области, так и по линии муниципалитетов. Обсуждаем и конкретные вопросы – строительство бассейна в Братске, строительство школ в Братске и Иркутском районе. После того как решим всё вопросы со школой в 7-м микрорайоне Ангарска, её планируется достроить к 2019 году, возьмёмся за другой проект на этой территории – школу в посёлке Китой. Все эти объекты значатся в наказах избирателей. 

Хотелось бы отметить, что на выборы в Госдуму и Законодательное Собрание Иркутской области наша партия шла с конкретной программой, разработанной с учётом наказов избирателей. Она включает в себя 457 пунктов. 

Не так давно я с удовольствием посмотрел, как идёт строительство важных для областного центра объектов – очистных сооружений на правом берегу Ангары и школы в микрорайоне Эволюция. Нынешние очистные строятся по совершенно другой технологии – по скорости исполнения технологии очистки. Программа рассчитана на три года, объём финансирования составляет 7 миллиардов рублей. Если она будет реализована успешно, то потом можно будет приступить к возведению такого объекта на левом берегу, в Иркутске II. Школа в Ново-Ленино построена за шесть месяцев – 12 тысяч квадратных метров, прекрасное архитектурное исполнение, хорошее внутреннее содержание. Это рекордный срок возведения такого объекта. 

– Как вы оцениваете вовлечённость региона в федеральные программы? Ведь такой шаг позволяет Иркутской области при наличии собственного финансирования на тот или иной проект претендовать на дополнительные средства из федерального бюджета.  

– В 2012-2013 годах наш регион довольно серьёзно участвовал в федеральных программах. Но в 2015 году, поскольку все занимались выборами, произошло ослабление. Уходящий год был тоже не самым удачным в этом плане, но на 2017-й уже совершенно другой настрой. Думаю, в следующем году Иркутская область сможет принять максимальное участие во всех программах. 

 «Отношения с правительством конструктивные» 

– Сергей Фатеевич, а как вам, представителю «Единой России», работается с губернатором-коммунистом? 

– После губернаторских выборов я зашёл в кабинет Сергея Георгиевича и предложил забыть о том, что было вчера, и в конструктивном диалоге заняться решением проблем области. Эту готовность демонстрируют и депутаты Законодательного Собрания: мы плотно работаем с правительством. Совместно нам удалось решить много вопросов, например, повысить зарплату младшему техническому персоналу. С 1 апреля 2017 года она составит 90% от прожиточного минимума в регионе, к 1 октября – 95% и к 1 января 2018 года – 100%. 

– Не секрет, что в регионе сложилась непростая политическая ситуация, связанная с тем, что председатель правительства не может решать кадровые вопросы. Не кажется ли вам, что необходимо инициировать изменения в Устав, чтобы у председателя правительства появились новые полномочия? 

– Вы сами дали ответ на этот вопрос. По всей вероятности, мы пойдём именно по этому пути. Сейчас мы находимся в переговорном процессе. Председатель правительства, который отвечает за жизнеобеспечение региона, за эффективное функционирование всех его систем, должен получить такое право. 

– Одной из ключевых тем уходящего года стало предложение мэра Иркутска Дмитрия Бердникова о перераспределении денежных средств административным центрам. Какова ваша позиция по этому вопросу – как председателя ЗС и секретаря регионального отделения? 

– Перед тем как озвучить свою позицию по этому вопросу, мы очень серьёзно и всесторонне его изучили. У нас было 16 вариантов разрешения этой проблемы. Когда мы получили контрольные цифры федерального бюджета, пришли к выводу, что можем эту инициативу принять. Убедили в этом губернатора, правительство и поддержали. С 1 января 2017 года все наши муниципалитеты будут получать 30%, а не 25% по упрощённой системе налогообложения. Это очень хороший налог, который хорошо администрируем не только налоговой инспекцией, но и самими главами муниципальных образований. Раньше они не боролись за свои доходы, а сейчас у них есть стимул – создавать малые предприятия, которые работают по упрощённой системе налогообложения, активнее взаимодействовать с предприятиями, зарегистрированными на их территории. 

– Каким уходящий год был для парламента Иркутской области? Какие события вы считаете самыми важными? 

– Самым важным считаю пополнение бюджета. Мы получили почти 9,5 миллиарда рублей дополнительных доходов, поэтому было принято нестандартное решение: вся заработная плата бюджетникам за 2016 год будет выплачена в декабре 2016-го. Раньше оставшаяся часть после аванса переносилась на следующий год, бюджет которого обеспечивал эту выплату. Сейчас будет по-другому. Благодаря дополнительным доходам нам удалось серьёзно поддержать муниципалитеты: в части компенсации расходов на ЖКХ, в расчётах с энергетиками, закрыть внутренние потребности по выплате зарплаты. 

Если говорить о бюджете 2017 года, то он сформирован в рамках налоговых поступлений, которые уже можно спрогнозировать. В марте казна региона будет пополнена за счёт федеральных средств на 7,5 миллиарда рублей. Но, к сожалению, есть и бюджетные потери: у регионов забрали 1% налога на прибыль, значит, Иркутская область получит на 2,2 миллиарда рублей налоговых отчислений меньше. Поэтому нам пришлось подкорректировать планы. Если раньше предполагалось направить по 1 миллиарду рублей на ремонты учреждений образования и здравоохранения и 200 миллионов на объекты культуры, то сейчас на эти цели будет в общей сложности направлено 1,2 миллиарда рублей, а не 2,2 миллиарда. Но и эти средства значительные и позволят решить много вопросов. 

В рамках парламентского конт-роля мы побывали в Качуге, в Черемхове, в Братске, посмотрели, как ремонтируются школы. Эти образовательные учреждения, которые порой было сложно «сдать» контролирующим органам накануне 1 сентября, получили вторую жизнь. Там прекрасный ремонт, современное оборудование – в учебных классах, актовых залах, пищеблоках. Именно такой тщательный подход и меняет ситуацию. 

«Надо заниматься воспроизводством рыбы» 

– Насколько депутаты Законодательного Собрания Иркутской области активно работают на своих территориях?

– Большинство депутатов работают напряжённо, тщательно, честно и помногу. Хотя есть те, которым, наверное, не хватает опыта. Поэтому они не в полной мере чувствуют себя представителями округа, от которого избраны. Есть те, которые по 2-3 раза в месяц бывают на своих территориях и успешно лоббируют их интересы, решают многие вопросы. У нас сильные председатели комитетов, сами комитеты сформированы тоже очень удачно: равнодушных людей нет. Нынешний созыв очень инициативен, внимателен к изменениям законодательства на федеральном уровне. За год мы привели в соответствии федеральным законам около 140 нормативных актов региона. Поэтому с депутатами я работаю с большим удовольствием.

– Решение Росрыболовства о запрете вылова омуля на Байкале сроком на три года вызвало большой общественный резонанс. Как вы относитесь к этой инициативе? 

– Сейчас рассматривается два варианта запрета: первый – запретить вообще, второй – запретить промышленный лов. С регионом по этому вопросу никто не советовался, мы узнали информацию на заседании в Москве. Позже полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе сообщил, что существует очень высокая вероятность запрета. Полагаю, что будет запрещён именно промышленный лов. Но он не остановит местных жителей, которые живут за счёт этой деятельности. С учётом того, что популяция байкальской рыбы действительно нуждается в восстановлении, предполагаю, что будет идти активная работа по воспроизводству. Мощности для такого вида деятельности в регионе есть: в Бурдугузе, в Братске имеются заводы по воспроизводству – их необходимо укреплять и развивать. 

– Ещё одна резонансная тема уходящего года – выступление руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области Андрея Бунёва на сессии Законодательного Собрания относительно ситуации в Черемховском психоневрологическом интернате для детей. Будут ли меняться приоритеты в финансировании детских учреждений? То, что прозвучало относительно Черемхова, Усольского кадетского корпуса, – симптомы, которые, к сожалению, говорят о системной проблеме. 

– Хочу отметить, что выступление Андрея Юрьевича не стало для нас неожиданностью. Сначала мы встретились, обсудили некоторые вопросы, потом с группой депутатов побывали в Черемхове, Усолье-Сибирском. Посмотрели на всё своими глазами, оценили ситуацию, сделали соответствующие выводы. Могу сказать, что с 2017 года проверки и парламентский контроль будут направлены именно на распорядителей бюджетных средств, которые у нас представлены в виде министерств и ведомств. Планируется проводить не менее 20–30 проверок в год. 

По итогам поездок и изучения этого вопроса у меня сложилось впечатление, что руководители не до конца видят проблематику и оценивают масштаб проблемы. Наши партнёры, представители правительства и руководители министерств должны понимать, что несут ответственность, например, за то, что не предусмотрели в полном объёме обеспечение лекарственными средствами, персоналом и так далее. Я бы начал формировать бюджет снизу, оценил, достаточно ли денег для выплаты зарплаты персоналу, достаточно ли других элементарных вещей для работы того или иного учреждения. 

«Два кита для развития нашего региона» 

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По словам спикера ЗС, нынешний созыв регионального парламента очень инициативен, внимателен к изменениям законодательства на федеральном уровне

– В середине декабря один из видных экономистов России Сергей Глазьев принял участие в обсуждении «Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года». Также обсуждалась возможность развития региона в кооперации с партнёрами по Евразийскому союзу. Как вы можете прокомментировать саму «Стратегию» и предложения, сделанные Глазьевым? 

– Стратегию развития региона мы рассматривали неоднократно: провели несколько публичных обсуждений – на городской площадке, на площадке Законодательного Собрания; приглашали к обсуждению документа учёных, представителей университетов, РАН. В итоге получили от них довольно жёсткую оценку: представленный материал не может быть стратегией. На днях я познакомился с материалами заседания, в котором принимал участие Сергей Глазьев. В его предложениях я не нашёл чего-то сверхъестественного. Мы свои предложения уже сформировали, теперь очередь за правительством региона. Глазьев упоминает Братскую территорию, но почему-то не говорит о том, что на этой территории производится треть алюминия и половина целлюлозы в стране. Полагаю, что стратегия развития региона должна базироваться на двух китах. Первый – сохранение имеющихся ресурсов и производств. Вторая важная составляющая – проведение тотальной реконструкции имеющихся производственных мощностей. 

Например, ИркАЗ производил 300 тысяч тонн алюминия-сырца на старой технологии в восьми корпусах. После строительства пятой серии в двух новых корпусах производится уже 150 тысяч тонн. Сравните: 300 тысяч тонн в восьми корпусах и 150 тысяч – в двух. Новые объекты сделаны по принципиально новым технологиям – по чистоте производства, степени воздействия на экологию они ушли далеко вперёд. Там даже дыма над трубами нет. Понятно, что эту продукцию с радостью будут приобретать иностранные партнёры – из Японии, Кореи, США, для которых паспорт экологической чистоты произведённой продукции очень важен. Нам надо и дальше идти по этому пути, реконструировать другие предприятия, тот же УИЛПК. Ведь именно эти предприятия обеспечивают занятость населения, поступления налогов и так далее. В Иркутской области мы должны получить новые виды производства, у нас широко должен развиваться туризм. Именно эти пункты, на мой взгляд, должны быть отражены в стратегии. 

– Раньше существовала программа «Чистая вода», которая позволяла решить вопросы с обеспечением питьевой водой территорий региона, где существует такая потребность. Есть ли надежда на её возобновление? 

– На федеральном уровне пока подвижек нет. Хотя задачу мы такую поставили, обсуждаем этот вопрос с представителем региона в Госдуме, председателем комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Петровичем Николаевым. В областном бюджете мы эту программу сохранили, на 2017 год на её реализацию предусмотрено около 100 миллионов рублей, это на 15 миллионов больше, чем в 2016 году. У нас есть муниципалитеты, где с водой большие проблемы: шесть районов Усть-Ордынского Бурятского округа, Качугское муниципальное образование, Тыреть, Залари. Там, где есть соль, воду необходимо подводить трубопроводами. Естественным путем её получить невозможно из-за многокилометровых пластов соли. 

Для эффективного расходования этих небольших для такой масштабной программы средств я предложил председателю правительства создавать некий госзаказ на разведку, проектирование. У нас же пока каждый муниципалитет сам занимается изысканием, проектированием. И если потом не получает средства, то проекты устаревают. Нам вообще необходимо переходить на модульные, типовые здания. Например, зачем из того же фельдшерско-акушерского пункта делать архитектурное произведение? Они нужны в каждом поселении, можно будет один раз заказать проект, а потом тиражировать его по всей области. 

– В марте следующего года региональное отделение партии отмечает своё 15-летие. Что вы считаете самым важным в жизни регионального отделения? 

– То, что за этот срок партия в Иркутской области окрепла, структурировалась. Она присутствует во всех крупных поселениях региона и муниципальных образованиях. Ни одна другая партия Иркутской области не может этим похвастать. Партия приросла численно, мы получили много лидеров. А сейчас можем гордиться тем, что наши представители стали депутатами Госдумы. В предыдущем созыве высшего законодательного органа страны у нас было два депутата, а сейчас – три. Если взять общий список в составе региональной группы от Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия, в который входят Иосиф Кобзон, Николай Николаев и Николай Будуев, то получается шесть представителей партии. Это очень достойный результат. 

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