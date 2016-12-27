+ добавить комментарий

«В региональном парламенте равнодушных людей нет»

Секретарь ИРО «Единой России», спикер ЗС Сергей Брилка о взаимодействии с депутатами Госдумы, парламентском контроле и стратегии развития региона

Автор: Елена ЛИСОВСКАЯ

«2016 год был непростым, – такими словами начал свою итоговую пресс-конференцию председатель Законодательного Собрания Иркутской области, секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России» Сергей Брилка. – Если говорить о партийной работе, то она в большей степени была посвящена выборам в Государственную Думу. Впервые на моей секретарской практике мы начали подготовку к ним заранее – начиная с февраля создали почти 300 пунктов для предварительного голосования, полностью обеспечили их техникой, персоналом. Итоги прошедших выборов вы знаете. Мы ими удовлетворены, хотя не могу сказать, что на 100%. Рассчитывали, что регион от партии по одномандатным округам будет представлять четыре депутата, а не три. Но люди сделали свой выбор, мы его уважаем».

«Патроны» для старших коллег из Госдумы

– Сергей Фатеевич, как в данный момент строится взаимодействие с депутатами Госдумы и есть ли планы по совместным законодательным инициативам?

– Хочу отметить, что все депутаты, выбранные в Думу от Иркутской области, нацелены на созидательную, эффективную работу в Госдуме. Свою задачу мы как представители Законодательного Собрания и партии «Единая Россия» видим в том, чтобы готовить для «старших» коллег материалы, «патроны», которые будут направлены на развитие Иркутской области.

Так, фракцией «Единой России» в высшем законодательном органе РФ инициировано пять проектов законов. Речь идёт о благоустройстве административных центров, городов и поселений; проведении капитального ремонта в школах сельских поселений; всесторонней поддержке Домов культуры и муниципальных театров. Уже известно, что в рамках этих законодательных инициатив Иркутск как административный центр получит почти 1,5 миллиарда рублей в течение трёх лет.

Мы начали активно работать с депутатами Госдумы. В данный момент мы синхронизируем совместные планы по законотворческому и экономическому взаимодействию. Я имею в виду участие региона в федеральных программах – как по линии правительства Иркутской области, так и по линии муниципалитетов. Обсуждаем и конкретные вопросы – строительство бассейна в Братске, строительство школ в Братске и Иркутском районе. После того как решим всё вопросы со школой в 7-м микрорайоне Ангарска, её планируется достроить к 2019 году, возьмёмся за другой проект на этой территории – школу в посёлке Китой. Все эти объекты значатся в наказах избирателей.

Хотелось бы отметить, что на выборы в Госдуму и Законодательное Собрание Иркутской области наша партия шла с конкретной программой, разработанной с учётом наказов избирателей. Она включает в себя 457 пунктов.

Не так давно я с удовольствием посмотрел, как идёт строительство важных для областного центра объектов – очистных сооружений на правом берегу Ангары и школы в микрорайоне Эволюция. Нынешние очистные строятся по совершенно другой технологии – по скорости исполнения технологии очистки. Программа рассчитана на три года, объём финансирования составляет 7 миллиардов рублей. Если она будет реализована успешно, то потом можно будет приступить к возведению такого объекта на левом берегу, в Иркутске II. Школа в Ново-Ленино построена за шесть месяцев – 12 тысяч квадратных метров, прекрасное архитектурное исполнение, хорошее внутреннее содержание. Это рекордный срок возведения такого объекта.

– Как вы оцениваете вовлечённость региона в федеральные программы? Ведь такой шаг позволяет Иркутской области при наличии собственного финансирования на тот или иной проект претендовать на дополнительные средства из федерального бюджета.

– В 2012-2013 годах наш регион довольно серьёзно участвовал в федеральных программах. Но в 2015 году, поскольку все занимались выборами, произошло ослабление. Уходящий год был тоже не самым удачным в этом плане, но на 2017-й уже совершенно другой настрой. Думаю, в следующем году Иркутская область сможет принять максимальное участие во всех программах.

«Отношения с правительством конструктивные»

– Сергей Фатеевич, а как вам, представителю «Единой России», работается с губернатором-коммунистом?

– После губернаторских выборов я зашёл в кабинет Сергея Георгиевича и предложил забыть о том, что было вчера, и в конструктивном диалоге заняться решением проблем области. Эту готовность демонстрируют и депутаты Законодательного Собрания: мы плотно работаем с правительством. Совместно нам удалось решить много вопросов, например, повысить зарплату младшему техническому персоналу. С 1 апреля 2017 года она составит 90% от прожиточного минимума в регионе, к 1 октября – 95% и к 1 января 2018 года – 100%.

– Не секрет, что в регионе сложилась непростая политическая ситуация, связанная с тем, что председатель правительства не может решать кадровые вопросы. Не кажется ли вам, что необходимо инициировать изменения в Устав, чтобы у председателя правительства появились новые полномочия?

– Вы сами дали ответ на этот вопрос. По всей вероятности, мы пойдём именно по этому пути. Сейчас мы находимся в переговорном процессе. Председатель правительства, который отвечает за жизнеобеспечение региона, за эффективное функционирование всех его систем, должен получить такое право.

– Одной из ключевых тем уходящего года стало предложение мэра Иркутска Дмитрия Бердникова о перераспределении денежных средств административным центрам. Какова ваша позиция по этому вопросу – как председателя ЗС и секретаря регионального отделения?

– Перед тем как озвучить свою позицию по этому вопросу, мы очень серьёзно и всесторонне его изучили. У нас было 16 вариантов разрешения этой проблемы. Когда мы получили контрольные цифры федерального бюджета, пришли к выводу, что можем эту инициативу принять. Убедили в этом губернатора, правительство и поддержали. С 1 января 2017 года все наши муниципалитеты будут получать 30%, а не 25% по упрощённой системе налогообложения. Это очень хороший налог, который хорошо администрируем не только налоговой инспекцией, но и самими главами муниципальных образований. Раньше они не боролись за свои доходы, а сейчас у них есть стимул – создавать малые предприятия, которые работают по упрощённой системе налогообложения, активнее взаимодействовать с предприятиями, зарегистрированными на их территории.

– Каким уходящий год был для парламента Иркутской области? Какие события вы считаете самыми важными?

– Самым важным считаю пополнение бюджета. Мы получили почти 9,5 миллиарда рублей дополнительных доходов, поэтому было принято нестандартное решение: вся заработная плата бюджетникам за 2016 год будет выплачена в декабре 2016-го. Раньше оставшаяся часть после аванса переносилась на следующий год, бюджет которого обеспечивал эту выплату. Сейчас будет по-другому. Благодаря дополнительным доходам нам удалось серьёзно поддержать муниципалитеты: в части компенсации расходов на ЖКХ, в расчётах с энергетиками, закрыть внутренние потребности по выплате зарплаты.

Если говорить о бюджете 2017 года, то он сформирован в рамках налоговых поступлений, которые уже можно спрогнозировать. В марте казна региона будет пополнена за счёт федеральных средств на 7,5 миллиарда рублей. Но, к сожалению, есть и бюджетные потери: у регионов забрали 1% налога на прибыль, значит, Иркутская область получит на 2,2 миллиарда рублей налоговых отчислений меньше. Поэтому нам пришлось подкорректировать планы. Если раньше предполагалось направить по 1 миллиарду рублей на ремонты учреждений образования и здравоохранения и 200 миллионов на объекты культуры, то сейчас на эти цели будет в общей сложности направлено 1,2 миллиарда рублей, а не 2,2 миллиарда. Но и эти средства значительные и позволят решить много вопросов.

В рамках парламентского конт-роля мы побывали в Качуге, в Черемхове, в Братске, посмотрели, как ремонтируются школы. Эти образовательные учреждения, которые порой было сложно «сдать» контролирующим органам накануне 1 сентября, получили вторую жизнь. Там прекрасный ремонт, современное оборудование – в учебных классах, актовых залах, пищеблоках. Именно такой тщательный подход и меняет ситуацию.

«Надо заниматься воспроизводством рыбы»

– Насколько депутаты Законодательного Собрания Иркутской области активно работают на своих территориях?

– Большинство депутатов работают напряжённо, тщательно, честно и помногу. Хотя есть те, которым, наверное, не хватает опыта. Поэтому они не в полной мере чувствуют себя представителями округа, от которого избраны. Есть те, которые по 2-3 раза в месяц бывают на своих территориях и успешно лоббируют их интересы, решают многие вопросы. У нас сильные председатели комитетов, сами комитеты сформированы тоже очень удачно: равнодушных людей нет. Нынешний созыв очень инициативен, внимателен к изменениям законодательства на федеральном уровне. За год мы привели в соответствии федеральным законам около 140 нормативных актов региона. Поэтому с депутатами я работаю с большим удовольствием.

– Решение Росрыболовства о запрете вылова омуля на Байкале сроком на три года вызвало большой общественный резонанс. Как вы относитесь к этой инициативе?

– Сейчас рассматривается два варианта запрета: первый – запретить вообще, второй – запретить промышленный лов. С регионом по этому вопросу никто не советовался, мы узнали информацию на заседании в Москве. Позже полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе сообщил, что существует очень высокая вероятность запрета. Полагаю, что будет запрещён именно промышленный лов. Но он не остановит местных жителей, которые живут за счёт этой деятельности. С учётом того, что популяция байкальской рыбы действительно нуждается в восстановлении, предполагаю, что будет идти активная работа по воспроизводству. Мощности для такого вида деятельности в регионе есть: в Бурдугузе, в Братске имеются заводы по воспроизводству – их необходимо укреплять и развивать.

– Ещё одна резонансная тема уходящего года – выступление руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области Андрея Бунёва на сессии Законодательного Собрания относительно ситуации в Черемховском психоневрологическом интернате для детей. Будут ли меняться приоритеты в финансировании детских учреждений? То, что прозвучало относительно Черемхова, Усольского кадетского корпуса, – симптомы, которые, к сожалению, говорят о системной проблеме.

– Хочу отметить, что выступление Андрея Юрьевича не стало для нас неожиданностью. Сначала мы встретились, обсудили некоторые вопросы, потом с группой депутатов побывали в Черемхове, Усолье-Сибирском. Посмотрели на всё своими глазами, оценили ситуацию, сделали соответствующие выводы. Могу сказать, что с 2017 года проверки и парламентский контроль будут направлены именно на распорядителей бюджетных средств, которые у нас представлены в виде министерств и ведомств. Планируется проводить не менее 20–30 проверок в год.

По итогам поездок и изучения этого вопроса у меня сложилось впечатление, что руководители не до конца видят проблематику и оценивают масштаб проблемы. Наши партнёры, представители правительства и руководители министерств должны понимать, что несут ответственность, например, за то, что не предусмотрели в полном объёме обеспечение лекарственными средствами, персоналом и так далее. Я бы начал формировать бюджет снизу, оценил, достаточно ли денег для выплаты зарплаты персоналу, достаточно ли других элементарных вещей для работы того или иного учреждения.

«Два кита для развития нашего региона»

По словам спикера ЗС, нынешний созыв регионального парламента очень инициативен, внимателен к изменениям законодательства на федеральном уровне

– В середине декабря один из видных экономистов России Сергей Глазьев принял участие в обсуждении «Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года». Также обсуждалась возможность развития региона в кооперации с партнёрами по Евразийскому союзу. Как вы можете прокомментировать саму «Стратегию» и предложения, сделанные Глазьевым?

– Стратегию развития региона мы рассматривали неоднократно: провели несколько публичных обсуждений – на городской площадке, на площадке Законодательного Собрания; приглашали к обсуждению документа учёных, представителей университетов, РАН. В итоге получили от них довольно жёсткую оценку: представленный материал не может быть стратегией. На днях я познакомился с материалами заседания, в котором принимал участие Сергей Глазьев. В его предложениях я не нашёл чего-то сверхъестественного. Мы свои предложения уже сформировали, теперь очередь за правительством региона. Глазьев упоминает Братскую территорию, но почему-то не говорит о том, что на этой территории производится треть алюминия и половина целлюлозы в стране. Полагаю, что стратегия развития региона должна базироваться на двух китах. Первый – сохранение имеющихся ресурсов и производств. Вторая важная составляющая – проведение тотальной реконструкции имеющихся производственных мощностей.

Например, ИркАЗ производил 300 тысяч тонн алюминия-сырца на старой технологии в восьми корпусах. После строительства пятой серии в двух новых корпусах производится уже 150 тысяч тонн. Сравните: 300 тысяч тонн в восьми корпусах и 150 тысяч – в двух. Новые объекты сделаны по принципиально новым технологиям – по чистоте производства, степени воздействия на экологию они ушли далеко вперёд. Там даже дыма над трубами нет. Понятно, что эту продукцию с радостью будут приобретать иностранные партнёры – из Японии, Кореи, США, для которых паспорт экологической чистоты произведённой продукции очень важен. Нам надо и дальше идти по этому пути, реконструировать другие предприятия, тот же УИЛПК. Ведь именно эти предприятия обеспечивают занятость населения, поступления налогов и так далее. В Иркутской области мы должны получить новые виды производства, у нас широко должен развиваться туризм. Именно эти пункты, на мой взгляд, должны быть отражены в стратегии.

– Раньше существовала программа «Чистая вода», которая позволяла решить вопросы с обеспечением питьевой водой территорий региона, где существует такая потребность. Есть ли надежда на её возобновление?

– На федеральном уровне пока подвижек нет. Хотя задачу мы такую поставили, обсуждаем этот вопрос с представителем региона в Госдуме, председателем комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Петровичем Николаевым. В областном бюджете мы эту программу сохранили, на 2017 год на её реализацию предусмотрено около 100 миллионов рублей, это на 15 миллионов больше, чем в 2016 году. У нас есть муниципалитеты, где с водой большие проблемы: шесть районов Усть-Ордынского Бурятского округа, Качугское муниципальное образование, Тыреть, Залари. Там, где есть соль, воду необходимо подводить трубопроводами. Естественным путем её получить невозможно из-за многокилометровых пластов соли.

Для эффективного расходования этих небольших для такой масштабной программы средств я предложил председателю правительства создавать некий госзаказ на разведку, проектирование. У нас же пока каждый муниципалитет сам занимается изысканием, проектированием. И если потом не получает средства, то проекты устаревают. Нам вообще необходимо переходить на модульные, типовые здания. Например, зачем из того же фельдшерско-акушерского пункта делать архитектурное произведение? Они нужны в каждом поселении, можно будет один раз заказать проект, а потом тиражировать его по всей области.

– В марте следующего года региональное отделение партии отмечает своё 15-летие. Что вы считаете самым важным в жизни регионального отделения?

– То, что за этот срок партия в Иркутской области окрепла, структурировалась. Она присутствует во всех крупных поселениях региона и муниципальных образованиях. Ни одна другая партия Иркутской области не может этим похвастать. Партия приросла численно, мы получили много лидеров. А сейчас можем гордиться тем, что наши представители стали депутатами Госдумы. В предыдущем созыве высшего законодательного органа страны у нас было два депутата, а сейчас – три. Если взять общий список в составе региональной группы от Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия, в который входят Иосиф Кобзон, Николай Николаев и Николай Будуев, то получается шесть представителей партии. Это очень достойный результат.