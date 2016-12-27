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Иркутский репортер: 27 декабря 2016

Общество

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«Как же можно обидеть петуха?»

Автор: Мария ПАНАРИНА

Морозы, пришедшие в Иркутск в выходные, не помешали работе колхозного рынка. Продавцы проявляют изобретательность, чтобы не озябнуть самим и не заморозить свой товар. «Иркутский репортёр» пообщался с владельцами торговых точек и покупателями и выяснил, какие животные пользуются спросом у иркутян перед Новым годом.

Субботним утром «Иркутский репортёр» побывал на колхозном рынке в предместье Марата. Ни раннее время, ни холодная погода не мешали торговле.  Детская загадка «сидит дед, во сто шуб одет» хорошо характеризовала продавцов. Они, утеплённые шерстяными кофтами, пуховиками, шалями, шапками и унтами, бойко рекламировали свой товар. Зайти в машину погреться – для них означает упустить возможных покупателей. Вдруг из-за накинутых на клетки тёплых одеял кто-то не заметит товар: баранов, коз, индюков, уток и петухов всех видов и мастей. Продавцы признаются, что нельзя надолго убирать накидки с клеток – животные могут замёрзнуть.

Казалось бы, на колхозном рынке всё идёт своим чередом. Но это не так: нынешний зимний торговый сезон отличает трепетное отношению к петуху – символу наступающего года.

Галина приподнимает шерстяное одеяло с клетки и с гордостью демонстрирует свой товар – индюков и уток. 

–  Взрослых кур я уже продала. Сейчас подрастают новые, но я оставила их дома – им будет холодно в такой мороз на улице, – поделилась Галина.

Женщина торгует птицами на колхозном рынке уже более двадцати лет. У Галины своё хозяйство в садоводстве «Юбилейном».  Сначала она работала на рынке в Свердловском районе, потом вместе с другими продавцами перебралась в Марата.  

– На площадке, где мы торгуем, постоянный ветер, – говорит Галина, кутаясь в платок. – Оттого и приходится оставлять некоторых птиц дома, чтобы не вымерзли. Клиентов хоть  и стало меньше, чем когда мы работали на Свердловском рынке, но они есть. Русские покупатели чаще берут птиц на развод, а иностранцы – на мясо.

Другая наша собеседница, Ольга, торгует на колхозном рынке вместе с мужем. Она не боится продавать кур в морозы. Но проблема в том, что их почти никто не покупает.

– Перед Новым годом кур продать не можем.  Раньше они маленькими «улетали», а сейчас вон до каких пор вырастают, а их никто не берёт, – указывает женщина на петухов внушительного размера. –  Нам невыгодно их растить. Петухов берут редко, и за полгода они съедают очень много корма. 

 № 2 из 3
Ни раннее время, ни холодная погода не мешали торговле
Автор фото: Николай БРИЛЬ

Действительно, никто из покупателей, подходивших к Ольге, курами не интересовался. Все спрашивали об индюках, хотя цена взрослой индюшки приличная – 3–3,5 тысячи рублей.

Торговая точка Ганимата, который попросил называть себя по-русски Геной, держится особняком от соседей по рынку. Прямо из крытого кузова большой грузовой машины Ганимат продаёт баранов за 6-8 тысяч рублей (в зависимости от веса) и одного чёрного козла. По словам мужчины, в его хозяйстве, которое находится в Селиванихе, есть ещё козы и коровы, но он не повёз их на рынок, чтобы не заморозить. Ганимат не согласен с тем, что иностранцы чаще покупают животных на мясо, а россияне – на развод.

– Сейчас русские даже больше животных на мясо берут, чем нерусские. Они в нашем фермерском магазине заказали всех баранов. Я смотрел и удивлялся: там были и оленина, и говядина, а русские всех баранов скупили. Один раз баранину попробуешь – и другого мяса  больше не захочешь! – уверен Ганимат. – Правда, в кризис торговля намного хуже идёт. Я продаю своих баранов уже 18 лет. Я ещё на Свердловском рынке ими торговал. Там продажа лучше шла. Тогда деньги были, стройка была – хорошее было время. Мы баранов для людей держим. Если у людей денег нет, и у нас их нет.

Другие продавцы на рынке с Ганиматом согласны: торговля в кризис идёт хуже.

– Но, если люди сейчас меньше покупают, мы всё равно в плюсе. У нас всё своё: мясо, картошка, капуста, морковка, свёкла.  С голоду не умрём, в магазин ходить не надо, – утверждает Андрей, его основной товар – это петухи и курицы-несушки, которые стоят от 350 до 600 рублей. Пока Андрей беседовал с «Иркутским репортёром», его напарница активно агитировала потенциальных покупателей не проходить мимо: «Петухи чёрные, цветные, красные! Курица не облезлая! Вся с яйцом!»

Реклама сделала своё дело, и к продавцам подошли двое молодых людей, которые представились Володей и Кириллом.

 № 3 из 3
Торговля в кризис идёт хуже
Автор фото: Николай БРИЛЬ

У Владимира своё фермерское хозяйство в Усть-Орде. Он разводит коней, крупный рогатый скот, птицу. В Иркутск мужчина приехал, чтобы помочь другу выбрать куриц-несушек. Оказалось, что у Кирилла на даче в Иркутске есть тёплая стайка, где он разводит индюшек, уток и кур. Друзья хотят приобрести пять несушек и даже не рассматривают вариант покупки кур на мясо.

– Нынче курицу нельзя брать на мясо. Как же можно обидеть петуха?! – возмутился Кирилл. Мужчины пришли к выводу, что лучше брать чёрных несушек. Говорят, хорошая новая порода.

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