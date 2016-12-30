Успеть за технологиями

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

Думая, как бы подвести итоги 2016 года, каждый журналист «Сибирского энергетика» решил выбрать событие, цифру или явление, которые их больше всего потрясли. Тому, для кого эти 12 месяцев начались с текста про самый холодный январь в Сибири за последние шесть лет, продолжился под знаком борьбы с изменениями климата и завершается статьями про юбилеи Иркутской и Братской ГЭС, выпало использование возобновляемых ресурсов. И технологии, которые лежат в основе экономического развития.

Плюс 153 ГВт. Прописью: сто пятьдесят три гигаватта. На столько во всём мире увеличилась установленная мощность электростанций на возобновляемых источниках энергии в 2015 году. Таковы цифры Международного энергетического агентства. Не впечатлило? Приведём статистику Международного агентства по возобновляемым источникам энергии: на Земле работает почти 1 056 ГВт, то есть больше тераватта, станций на солнце, воздухе и биотопливе, а также малых ГЭС. С начала века их мощность выросла втрое и продолжает увеличиваться всё большими и большими темпами.

Мировая энергетика, объективно, живёт в эпоху перемен. В ней происходит самая настоящая революция, носящая, в отличие от революций исторических, мирный характер. Но точно так же до неузнаваемости меняющая отрасль и мир вокруг нас. Нет, угольная энергетика и большие гидроэлектростанции никуда не денутся – без их выработки, объём которой можно сравнительно гибко менять, человечество не обойдётся, по меньшей мере, в обозримом будущем. Однако на фоне роста потребления энергии – это, кстати, один из показателей уровня жизни – будет расти и вклад в её производство солнца, ветра и воды. Агентство Bloomberg прогнозирует, что к 2040 году он, без учёта гидрогенерации, увеличится в девять раз и составит 30% вместо 5% в 2015 году. При этом к 2027 году стоимость новых ветровых и солнечных станций сравняется с ценой существующих энергоблоков на угле и газе и продолжит падать. А в структуре установленной мощности мировой энергетики доля всех объектов на возобновляемых источниках достигнет 54%. Первое место займут солнечные электростанции – 29%. Уголь уступит лидерство: 16% вместо 31% в 2015 году. Та же участь ожидает и газ в качестве энергоресурса.

С тем, что в масштабах мира отрасль меняется, согласны и в Институте энергетических исследований РАН, который вместе с аналитическим центром при правительстве России подготовил свой прогноз развития энергетики до 2040 года. Его эксперты пишут, что развитие новых технологий «обеспечит расширение ресурсной базы за счёт коммерчески эффективного развития ВИЭ», что «может в перспективе радикально изменить не только конъюнктуру рынков электроэнергии, но и сами принципы работы электроэнергетических систем». Выиграет тот, кто будет в них вкладывать – столь простая экономическая логика работала во все времена.

Сегодня доля России в мировых расходах на научно-исследовательские работы составляет 2,5%. В лидерах, как и следовало ожидать, числятся США и Европа – 31% и 23,1% соответственно, тройку лидеров с большим отставанием замыкает Китай – 13,5%. При этом Поднебесная не первый год вводит больше всех электростанций на возобновляемых источниках энергии. И именно первая экономика мира, уверены в Институте энергетических исследований, будет одним из основных разработчиков новых технологий. А вот меняться ими с другими, если и без того неспокойная обстановка в мире изменится в худшую сторону, будет уже не столь охотно.

В этом, несомненно, можно увидеть плохую новость. Но всё же советую во всём искать светлую сторону и обращаться к позитивным примерам, коих история нашей страны знает немало. Три года назад мне довелось брать интервью у четвёртого по счёту директора «Братскгэсстроя» Анатолия Закопырина. Стандартный, по большому счёту, вопрос о том, кого бы из советских лидеров он выделил особо, казался настоящей журналистской находкой. Ответ оказался неожиданным: «Хрущёва». «Я привык работать с цифрами, – объяснил Анатолий Николаевич. – Просто сопоставь 11 лет у власти и количество того, что было сделано».

И действительно, символически пиком того времени, когда страна сосредоточилась на мирном развитии (нельзя сбрасывать со счетов участие в гонке вооружений и подавление восстания в Венгрии в 1956 году, но речь именно о приоритетах власти), стали полёт в космос Юрия Гагарина и запуск Братской ГЭС. Честно признаться, не знаю, сколько тогда тратили на науку – в официальных статистических сборниках приводят только проценты в сравнении с 1913 годом. Однако эти цифры, имеющие немалое значение сами по себе, несколько меркнут перед фактом: в куда более сложных внешнеполитических условиях страна добилась впечатляющего технологического развития. Добьётся и в XXI веке. Это зависит лишь от грамотной формулировки технического задания.