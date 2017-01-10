+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда: 10 января 2017

Общество

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Возвращение голеадора

Евгений Иванушкин подписал контракт с «Байкал-Энергией»

Автор: Ника Песчинская

Нападающий московского «Динамо», семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Евгений Иванушкин возвращается в иркутскую команду. 37-летний хоккеист сыграет за «Байкал-Энергию» уже в ближайших домашних матчах – 15 и 18 января иркутяне на льду стадиона «Труд» принимают ульяновскую «Волгу» и архангельский «Водник».

В 2004 году Евгений Иванушкин, нападающий иркутской «Сибсканы-Энергии», получил приглашение в лучший клуб страны – архангельский «Водник», который тогда возглавлял Владимир Янко. В Архангельске Евгений отыграл один сезон. А потом основной состав «Водника» во главе с тренером перебрался в московское «Динамо», с которым  Иванушкин выиграл все мыслимые клубные титулы – как на российской, так и на международной арене. В сборной России также был собран невероятный урожай наград: Евгений – семикратный чемпион мира, четырежды становился серебряным призёром первенства планеты. Таких титулованных хоккеистов в Иркутске ещё не было. 

Иркутские болельщики на каждой «прямой линии» спрашивали руководство «Байкал-Энергии»: когда же вернётся Иванушкин? И вот он возвращается. Причём как нельзя более вовремя: «Байкал-Энергия» сейчас переживает непростой период. За последнее время команда потерпела несколько обидных поражений, но самое главное – болельщики просто не узнают свою любимую команду. Игра в нынешнем сезоне сильно отличается от прошлогодней, хотя состав остался практически прежним. Главный тренер команды Евгений Ерахтин признаёт, что были ошибки в предсезонной подготовке: 

– Мы много анализировали сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что причиной нынешнего спада стали ошибки, допущенные в подготовительный период. Прошлый сезон мы завершили довольно поздно и при очень интенсивной нагрузке. Надо было провести полноценный разгрузочный период, когда нагрузки снижаются постепенно и выход из сезона получается плавным. Так сложилось, что времени для этого не оставалось. Были и наши просчёты в планах, когда команда вышла из отпуска и приступила к подготовке к новому сезону. Надо было сработать как-то иначе. Когда уже во время чемпионата страны увидели, что пошли не тем путём, мы вынужденно форсировали подготовку и решили сделать упор на те матчи, которые для нас представляли наибольший интерес в плане набора очков на первом этапе. Не секрет, это были игры с «Кузбассом», «Сибсельмашем», «Уральским трубником» дома и на выезде. Нам нужно было обеспечить место в четвёрке. Основная нагрузка легла на очень малое количество хоккеистов, буквально на 11-12 человек, в связи с травмами и вынужденным разменом фигур. И начало нынешнего спада пришлось на домашние матчи с «Сибсельмашем». Затем были четыре предновогодних матча на выезде. В Кемерове во второй встрече смогли выложиться по полной программе, в Красноярске неплохие моменты были. Но эти матчи ввели нас в какую-то функциональную яму. На выезде вообще играть тяжело, к тому же спаренные матчи, а тут через три дня опять поездка к очень сильному сопернику, в Хабаровск. И ребята с этой нагрузкой не справились. Однако винить в случившемся игроков нельзя. Играя в усечённом составе, задачу выхода во второй этап чемпионата они выполнили. Мы это прекрасно понимали. Наверное, поэтому и не требовали от них каких-либо сверхусилий в Хабаровске. Основные игры начнутся в середине января, и самыми важными для нас станут встречи с лидерами западной группы – «Волгой» и «Водником». Ошибаться будет уже нельзя. Сейчас у нас есть небольшой перерыв, во время которого ещё раз тщательно всё проанализируем. На особом контроле ситуацию держит врач команды Александр Колпашников. Мы восстановим ребят в функциональном плане, и, конечно же, придётся много работать над восстановлением в плане психологическом, потому как после этих неудач моральная нагрузка на них легла колоссальная. Поверьте, переживают все очень серьёзно.

Понятно, что в тех непростых условиях, в которых оказалась команда, помощь такого игрока, как Иванушкин, будет очень кстати. Но много ли может сделать один человек, ведь хоккей с мячом – командная игра? Много – если сумеет вдохновить других своим отношением к делу. А Женя – профессионал, каких поискать. В тридцать семь лет играть на таком уровне – это требует не только физических данных, но и отношения к делу. Евгений Ерахтин говорит: 

– Я надеюсь, что приезд такого титулованного хоккеиста, как Евгений Иванушкин, вдохновит нашу команду на более созидательную и продуктивную игру в предстоящих матчах. 

А теперь эксклюзивное интервью самого хоккеиста, который присоединится к команде только после 11 января, однако нашёл время ответить на вопросы нашего корреспондента. 

– Вы столько лет играли только за московское «Динамо». А в этом сезоне – Москва, Казань, потом опять Москва, теперь вот Иркутск. Как в семье это воспринимают? 

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В составе московского «Динамо» Евгений Иванушкин (второй справа) выиграл все клубные титулы  как на российской, так и на международной арене

– Такого сложного сезона, как этот, не было за всю мою спортивную карьеру. Мысли о возвращении в Иркутск меня периодически посещали. Хотелось ещё поиграть для иркутских болельщиков, вернуться в Иркутск, потому что о нём у меня только самые тёплые воспоминания. Решение принимали, конечно же, всей семьёй. Но до конца учебного года семья остаётся в Москве. Срывать их не вижу смысла, потому что и так намучились в этом сезоне в связи с переездами и сменами школ и детского садика из Казани в Москву. Безусловно, Москва на данный момент – это наш дом. А из дома уезжать всегда нелегко. Там у нас налажен быт. К тому же в Москве созданы идеальные условия для русского хоккея. 

– Раньше хоккеисты, приезжая играть в Иркутск, всегда упоминали посещаемость, полные трибуны. И когда вы играли за «Сибскану-Энергию», наши болельщики  лидировали в стране в отношении посещаемости. Но сейчас с посещаемостью в Иркутске дела обстоят далеко не так блестяще… 

– Если бы мне сказали в те годы, когда я играл за «Сибскану», что в будущем на игры в Иркутске станет ходить тысяча человек, я бы не поверил. Но в памяти у меня всегда «Труд», заполненный «под завязку», знаменитая иркутская волна. И, конечно же, хочется, чтобы болельщики вернулись на трибуны и не забывали, что они являются двенадцатым игроком своей любимой команды. 

–  В чём для вас лично секрет спортивного долголетия? 

–  Самый главный секрет – это профессиональное отношение к своей работе и ещё более профессиональное отношение к своему организму. И огромное желание достигать новых поставленных перед собой целей. 

– И всё же что послужило главным аргументом для вашего переезда в Иркутск? Кажется, что не последнюю роль сыграло присутствие здесь Владимира Янко, под руководством которого вы играли долгие годы.

– После моего возвращения из Казани у руководства московского клуба были обязательства, которые они должны были выполнить передо мной до нового года. Но в связи с тяжелейшим финансовым положением клуба обязательства были не выполнены, и по договорённости я мог сменить клуб. В период трансферного окна были предложения и из других команд. Да, на мой переход в «Байкал-Энергию» повлияло желание Владимира Владимировича Янко видеть меня в своей команде. Я знаю его профессиональный подход к делу, а он знает, как я отношусь к своей работе.

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