+ добавить комментарий

Шёл Егор по «зебре»

Опытные водители знают, что на пешеходном переходе возле школы нужно быть предельно осторожным

Автор: Татьяна СУДАКОВА

Тем более когда движение не регулируется светофором. Скорее всего, водитель «Тойоты» Владимир Уханов (фамилия изменена) это знал, но допустил роковую невнимательность. В результате совершил наезд на ребёнка. Всё произошло недалеко от школы № 44 в Улан-Удэ. Мальчик получил ушиб головного мозга средней тяжести, вдавленный перелом височной кости, множественные ушибы мягких тканей. Уже в больнице перенёс операцию.

Коллизия заключалась в том, что поездка водителя не была оформлена как командировка

В марте приговором Советского районного суда Улан-Удэ Уханов был признан виновным в совершении этого преступления и получил наказание: полтора года ограничения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на два года. Пришёл черёд и возбуждения гражданского дела о возмещении причинённого морального вреда. Его рассматривал Свердловский районный суд Иркутска по иску отца пострадавшего мальчика.

Оценивая представленные доказательства, суд однозначно пришёл к выводу, что гражданско-правовую ответственность за причинённый вред ребёнку обязан нести владелец автомобиля, который является источником повышенной опасности. Дело в том, что Уханов управлял казённой машиной. Руководитель ведомства, где он работал, направил его из района в республиканский центр с обычным деловым поручением. Коллизия заключалась в том, что поездка водителя не была оформлена как командировка. Задание Уханов получил на словах. Именно за этот факт хотел зацепиться представитель ответчика, пытаясь доказать, что водитель в тот день не находился при исполнении служебных обязанностей. А значит, с конторы спроса нет.

Свердловский районный суд с этим доводом не согласился. Автомобиль использовался в рабочее время в служебных целях. Если работодатель не соблюдает установленные правила оформления командировочных документов, то это никак не свидетельствует об отсутствии трудовых отношений. Суд решил, что исковые требования к водителю удовлетворению не подлежат, а вот ведомство, где он работал, выплатит пострадавшей стороне в качестве компенсации причинённого морального вреда 100 тысяч рублей.