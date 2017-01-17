+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда
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Шёл Егор по «зебре»
Опытные водители знают, что на пешеходном переходе возле школы нужно быть предельно осторожным
Тем более когда движение не регулируется светофором. Скорее всего, водитель «Тойоты» Владимир Уханов (фамилия изменена) это знал, но допустил роковую невнимательность. В результате совершил наезд на ребёнка. Всё произошло недалеко от школы № 44 в Улан-Удэ. Мальчик получил ушиб головного мозга средней тяжести, вдавленный перелом височной кости, множественные ушибы мягких тканей. Уже в больнице перенёс операцию.
В марте приговором Советского районного суда Улан-Удэ Уханов был признан виновным в совершении этого преступления и получил наказание: полтора года ограничения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на два года. Пришёл черёд и возбуждения гражданского дела о возмещении причинённого морального вреда. Его рассматривал Свердловский районный суд Иркутска по иску отца пострадавшего мальчика.
Оценивая представленные доказательства, суд однозначно пришёл к выводу, что гражданско-правовую ответственность за причинённый вред ребёнку обязан нести владелец автомобиля, который является источником повышенной опасности. Дело в том, что Уханов управлял казённой машиной. Руководитель ведомства, где он работал, направил его из района в республиканский центр с обычным деловым поручением. Коллизия заключалась в том, что поездка водителя не была оформлена как командировка. Задание Уханов получил на словах. Именно за этот факт хотел зацепиться представитель ответчика, пытаясь доказать, что водитель в тот день не находился при исполнении служебных обязанностей. А значит, с конторы спроса нет.
Свердловский районный суд с этим доводом не согласился. Автомобиль использовался в рабочее время в служебных целях. Если работодатель не соблюдает установленные правила оформления командировочных документов, то это никак не свидетельствует об отсутствии трудовых отношений. Суд решил, что исковые требования к водителю удовлетворению не подлежат, а вот ведомство, где он работал, выплатит пострадавшей стороне в качестве компенсации причинённого морального вреда 100 тысяч рублей.
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