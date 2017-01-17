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Восточно-Сибирская правда: 17 января 2017

Общество

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Свет фар, удар, койка

Автор: Галина ТОЛОКОННИКОВА

Виновником этой дорожной аварии был признан Виктор Дарков (здесь и далее фамилии изменены), который летним иркутским вечером следовал по объездной дороге в Первомайском. Превысив скорость, он не вписался в поворот и выехал на встречку.

В результате ДТП пострадали сразу четверо участников движения. Больше всего досталось пассажиру машины, которая приняла на себя первый удар. Водитель отделался лёгкой травмой, а сидевший рядом с ним пассажир Михаил Трунов получил более тяжёлые повреждения: ушиб головного мозга и сложный перелом бедренной кости.

Длительное больничное лечение заставило его поменять ближайшие жизненные планы. Он не смог продолжить оплаченное ранее обучение в автошколе, поскольку в результате травмы был признан негодным к управлению транспортным средством. Пришлось взять академический отпуск в колледже, где обучался.

За компенсацией причинённого морального вреда Трунов обратился в Свердловский районный суд Иркутска. Были исследованы все представленные документы, дана оценка состоянию здоровья истца. Суд решил взыскать в пользу пострадавшего пассажира «Тойоты» 150 тысяч рублей и 10 тысяч – в счёт судебных расходов. Эту сумму солидарно ему выплатят четыре участника ДТП. Водители, следовавшие в попутном направлении, расплатятся за то, что допустили столкновение, не среагировав вовремя на возникшую ситуацию.  

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