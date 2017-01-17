Злодейское убийство собаки в детском саду

Автор: Берт Корк

В воскресенье, 15 января, в «паблике» единой городской справочной службы потерянных и найденных животных «Потеряшка», относящейся к широко и скандально известной зоозащитной общественной организации «Земляне», появилось шокирующее сообщение, начинающееся словами «Иркутск, Академгородок, крик души». Если отсеять обычные для зоозащитников эмоции, произошло следующее…

В детский сад приехали сотрудники ОП-1 с Лермонтова, 102а, семь человек с дознавателем и экспертом-криминалистом Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Крик души в соцсетях

Утром того же дня охранник детского сада № 124, находящегося по адресу: улица Лермонтова, 297, увидел проникшую неизвестным образом на территорию прогулочной зоны учреждения собаку. Собака, как следует со слов автора сообщения Анастасии Лаптевой, хоть и бродячая, но много лет живёт в Академгородке и совершенно неагрессивна. Тем не менее сторож несколько часов избивал собаку, что показывают многочисленные раны и гематомы, таскал её по территории детского сада «юзом», о чём говорят следы в снегу.

Свидетелями этого стали две безымянные, но очень добрые девушки, которые заботились о собаке в последние минуты её жизни, вызвали (почему-то) Анастасию Лаптеву и «помогли с врачом, ждали машину». Предпринятые реанимационные меры не дали результатов, собака умерла.

Как утверждает Анастасия, они опросили сторожа, правда, почему-то им оказался вовсе не убийца-живодёр, а его сменщик, хотя многим известно, что по воскресеньям у них суточный график работы. И не важны эти мелочи, важно, что сменщик признался – да, убийство совершил сын сторожа, который иногда дежурит за отца.

Зоозащитники по сути нашли свидетелей происшествия, допросили причастных и вышли на след убийцы – всё в течение нескольких воскресных часов. Осталось привлечь полицию, задержать негодяя и допросить администрацию на предмет того, «как может психически неуравновешенный человек работать в детском саду (согласитесь, адекватный человек такого с собакой не сделает)», пишет в своём сообщении Анастасия.

Именно эти вопросы решил задать наш корреспондент прямо с утра в понедельник.

Из докладной заместителя директора по АХЧ

Заведующая детским садом № 124 Галина Назаревская не стала запираться и сразу во всём призналась. В воскресенье около четырёх часов дня заместителю по АХЧ Марине Могилевой домой позвонил сторож Владимир Судаков и сообщил, что на территории детского сада найдена мёртвая собака. Выяснилось, что собаку обнаружили за верандой – одной из трёх, стоящих в ряд задней стенкой к сетчатому ограждению. Чуть позже в сетке снизу, у самой земли, нашли небольшой разрыв, в который не смог бы пройти даже детсадовец младшей группы, но легко проскочила бы обычная дворняга.

– Марина Алексеевна перезвонила мне, и было принято решение оставить этот вопрос до понедельника.

– Сразу хочется уточнить: а почему мёртвая собака вызвала такой переполох и шквал звонков? Это что, какое-то ЧП?

– Да, согласно своим должностным обязанностям, сторож обязан незамедлительно докладывать руководству обо всём, что происходит на территории детского сада, – подтвердила Галина Викторовна. – Собаку в понедельник перед приходом детей мы убрали в коробку и обратились в полицию.

Действительно, во время разговора с корреспондентом «ВСП» в детский сад приехали сотрудники ОП-1 с Лермонтова, 102а, семь человек с дознавателем и экспертом-криминалистом. Сотрудникам полиции были переданы все материалы, включая труп животного, и видеозаписи, которые должны сыграть ключевую роль в этом расследовании – камера установлена на фасаде здания и охватывает всю прогулочную зону. Она не «видит» то, что находится за верандами, где была обнаружена мёртвая собака, но если Анастасия Лаптева рассказала правду, то на видеосъёмке будет отчётливо виден озверевший лик «сына сторожа», таскающего бедное животное по всей детской площадке и жестоко его избивающего.

– Мы обратились во все следственные органы с просьбой установить виновное в гибели животного лицо, если такое существует. Более того, администрация детского сада попросила сотрудников полиции выписать направление на судебную экспертизу, чтобы выяснить причины гибели животного, – прокомментировала ситуацию Галина Назаревская.

Галина Викторовна показала труп животного, лежавший в картонной коробке на заднем дворе детского сада. По её мнению, собаку просто отравили где-то во дворах Академгородка, она из последних сил проползла в дырку в заборе, после чего практически по прямой через два метра упёрлась в заднюю стенку веранды, там и умерла. На теле животного нет описанных в соцсетях «ужасных ран и гематом». Про следы волочения она ничего сказать не может – в воскресенье прошёл снег.

История нападения на сторожа

Что касается обличительных признаний сторожа, данных им на «сына сменщика», то ситуация вырисовывается странная. Владимир Судаков рассказал нам, что в три часа дня в воскресенье в заднюю дверь детского сада кто-то постучался, хотя правильнее сказать, что кто-то буквально ломился. Он растерялся и открыл, хотя по инструкции в случае несанкционированного проникновения в периметр должен был вызвать сотрудников охранной фирмы.

На пороге стояли две девушки, (как оказалось, они перепрыгнули через забор). Именно от них Владимир Владимирович и узнал, что у забора лежит собака. Но он клянётся, что собака на тот момент уже была мёртвой. Затем, по его словам, девушки стали очень агрессивно интересоваться, кто убил собаку. Он ответил полным непониманием, и тогда они стали так же яростно наседать с вопросом, кто работал в смене до него.

И тогда он сказал, что утром он сменил Сергея Смертина, второго сторожа. За Смертиным приехал сын на машине. Так в этой истории появились «сменщик с сыном». Но Судаков утверждает, что вовсе не говорил, что сын Сергея Смертина иногда дежурит за отца и что якобы признался в убийстве собаки. Также никакого врача или машины на территории детского сада не было. «Никто, кроме нас, этой мёртвой собакой не занимался!» – категорически утверждает заведующая детским садом.

Вечером в понедельник появилось очередное сообщение Анастасии: «Девушки, все заявления в полицию поданы, теперь ждём результат. Всем спасибо за неравнодушие». Однако чуть позже сотрудник пресс-службы областного ГУВД Анна Ткач сообщила «Восточно-Сибирской правде», что заявление было подано в ОП-1 заведующей детским садом, и в рамках дознания были опрошены три девушки. Девушки пояснили, что факта избиения собаки они не видели, нашли её уже мёртвой, а сторожа сфотографировали, чтобы иметь доказательство, что он действительно дежурил в этот день. Зачем они выложили фотографию сторожа в соцсетях, они внятно пояснить не смогли.

– Дознаватель обследовала место происшествия, была обнаружена мёртвая собака. Сейчас назначена ветеринарная экспертиза, животное направлено на исследование для определения причины смерти. Но, как пояснила дознаватель, визуально животное не растерзанное, не истерзанное, на теле не содержится следов крови, – прокомментировала Анна Ткач. – Визуально собака просто мёртвая, и никто не видел, как её избивали. Очевидцев нет.

«Цифровые девочки»

Интересно, что личная страничка Анастасии Лаптевой, с которой было сделано сообщение «Крик души», – это пустышка. На ней нет ни личной информации, ни личных фотографий, ни записей и фотографий котиков, нет даже друзей – их пять штук, что в соцсетях просто статистическая погрешность. Можно предположить, что это исключительно цифровая, виртуальная личность. Но кто и для чего раздул случай гибели бродячей собаки в шекспировскую трагедию о человеческой жестокости?

Часть местной зоозащиты давно превратилась в подобие тоталитарной секты, которая молится бродячим животным, себя считает избранными, а остальных либо презирает за равнодушие, либо ненавидит за жестокость. Но для любой секты нужна пропаганда, а для ненависти – физические объекты. Погибшая от голода, холода или отравленная кем-то собака – это объект для жалости. А вот сын сторожа, часами избивавший и мучивший бедного пса и замучивший его до смерти, – это повод.

И напоследок – минутка добра. Как пишет Анастасия Лаптева в заключение своего сообщения: «Садисту, забившему собаку, я желаю поскорее исчезнуть с лица земли, и да, чтобы перед смертью он мучился так же, как мучилось это бедное животное. Всем добра...» Плохие, сдохните. Хорошие, удачи…