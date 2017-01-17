Летопись нашего города

Автор: Людмила Устюжанина

Вышел в свет сборник «Иркутская хроника: летопись социально-культурной жизни (2010–2015 годы)». Книга, посвящённая 355-летию столицы Приангарья, выпущена тиражом 500 экземпляров. Издание подготовлено коллективом отдела краеведческой литературы и библиографии «Централизованной библиотечной системы г. Иркутска» при поддержке администрации областного центра.

В книге освещаются события культурной, спортивной, общественной жизни города, достижения жителей Иркутска за период с 2010 по 2015 год. Подача информации в сборнике представляет собой фактографическое описание дат и событий, систематизированных по годам и месяцам в прямом хронологическом порядке. В дополнение каждая запись сопровождается библиографической записью с указанием на первоисточник: год, номер, страница.

Издание – своего рода городская летопись, здесь запечатлены факты из жизни Иркутска за минувшие шесть лет. За эти годы произошло немало значимых событий. Появилось много новых аллей и скверов, были построены детсады и школы. Состоялось множество различных фестивалей, художественных выставок и театральных премь­ер.

В этот временной отрезок вместилось многое. Это и открытие кинотеатра «Кино Джем», и старт первого чемпионата по русской лапте в 2010 году. Между двумя юбилейными датами – 350-летием и 355-летием Иркутска – состоялось и открытие в 2011 году Аллеи сибирских дивизий возле памятника маршалу Жукову. В 2012 году на площади Труда возле цирка появилась скульптурная композиция с комическими персонажами Леонида Гайдая. В 2013 году в честь дня рождения первого всенародно избранного губернатора Иркутской области Юрия Ножикова были впервые проведены «Ножиковские чтения». В 2014 году был учреждён фестиваль творчества «Иркутский Арбат», а в 2015 году между Иркутском и Циндао (Китай) был заключён договор по развитию туризма. Эти и многие другие факты отражены в сборнике.

Помимо важных и знаменательных событий жизни Иркутска на страницах книги увековечены имена иркутян, награждённых орденами, медалями, почётными званиями, тех, кто внёс свой весомый вклад в развитие города. В их числе заслуженные деятели культуры и искусства, народные артисты и почётные граждане Иркутска.

Сборник «Иркутская хроника: летопись социально-культурной жизни (2010–2015)», несомненно, будет интересен всем неравнодушным к истории и жизни Иркутска и станет, как уверены сами авторы-составители, достойным преемником иркутского городового летописания.