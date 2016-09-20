+ добавить комментарий

Вышли из «красного пояса»

КПРФ теряет влияние в Иркутской области

Автор: Юлия ПЕРЕЛОМОВА, Анна ПАВЛОВА

Приангарье завершило выборы с явкой 33,71%. Пять лет назад на избирательные участки пришли 47,18% избирателей. «Людей на огородах везде было очень много, а на улицах было почти пусто», – так прокомментировал увиденное в Черемхове международный наблюдатель из Болгарии Момчил Неков. Уже сегодня можно назвать лидеров по одномандатным округам. В трёх из четырёх округов победили представители «Единой России». В Ангарском округе это Алексей Красноштанов, в Шелеховском – Сергей Тен, в Братском – Андрей Чернышев. Кандидату от коммунистов удалось отвоевать один округ – Иркутский, где Михаил Щапов обошёл экс-сенатора Олега Канькова. «ЕР» оказалась лидером в голосовании по спискам. Как заявил секретарь ИРО «ЕР» Сергей Брилка, партия рассчитывает ещё на два места в Госдуме по спискам. Их займут лидеры реггруппы № 4 Иосиф Кобзон и Николай Николаев. По заявлению губернатора Сергея Левченко, по спискам КПРФ получит один мандат, и он достанется Алексею Пономареву.

Ниже среднего

«Обработаны только 97,5% протоколов», – сообщил днём 19 сентября на пресс-конференции председатель облизбиркома Эдуард Девицкий. Впервые ему пришлось рассказывать про итоги выборов при 2,5% необработанных протоколов. Но такова особенность нынешней кампании – вместе с жителями трёх округов Иркутской области голосовали россияне, постоянно живущие за границей. Протоколы 44 избирательных участков за границей будут внесены в систему «ГАС-выборы» в ближайшее время. Девицкий подчеркнул, что, по его мнению, на окончательные итоги выборов россияне из Молдовы, Киргизии или с Таити уже не повлияют.

Уже к 15 часам стало ясно, что явка в целом по области будет очень невысокой. При обработке 97,5% протоколов она составила 33,71%. Для сравнения пять лет назад, в декабре 2011 года, на участки пришло 47,18% жителей области. Это смутило иностранных наблюдателей. Депутат Парламента Чехии Вацлав Снопек побывал на семи участках Иркутска и увидел, что население неактивно. Он списывает это на усталость избирателя или связывает с тем, что люди просто не знали кандидатов. Болгарин Момчил Неков работал в Черемхове. «Людей на огородах везде было очень много, а на улицах было почти пусто», – цитирует Некова пресс-служба областного правительства.

В 10 часов утра в день голосования Иркутской области уверенно лидировал Катангский район, где проголосовало уже 27,69% избирателей. Это объяснялось просто – здесь было много досрочников из отдалённых посёлков. Данные о голосовании досрочников вносились в «ГАС-выборы» сразу. К 15 часам Катанга дала явку уже 39,91%. Были и более впечатляющие лидеры по явке. Ольхонский район утром выдал цифру 12,09%, а к 15 часам – 45,19%. В Баяндаевском районе к 10 часам было 11,57%, через пять часов 39,37%. По данным на 18 часов этот район оказался абсолютным лидером – здесь пришли на избирательные участки почти 50%. Самым отстающим стал Бодайбинский район, где голосовать решили чуть более 20% избирателей. Если брать по округам, то самая высокая явка была в Иркутском округе – 35,75%, самая низкая в Братском – 30,91%. Губернатор Сергей Левченко, комментируя итоги выборов, сказал, что «обеспокоен» такой явкой.

Пять единороссов, два коммуниста

В ночь с 18 на 19 сентября обозначились первые победители. В трёх из четырёх одномандатных округов лидером оказалась «Единая Россия». Алексей Красноштанов в Ангарском округе получил 51,89%, его ближайший соперник Сергей Бренюк от КПРФ – 16,79%. Разрыв в 53 361 голос. И было ясно, что голоса четырёх участков в Киргизии, которые будут добавлены к уже имеющимся результатам, при таком разрыве «абсолютно ничего не решают», подчеркнул Эдуард Девицкий. В Шелеховском округе № 95 с 42,33% победу одержал Сергей Тен, выдвинутый от коммунистов Антон Романов на этот раз набрал 18,36%. Разница в голосах – 41 126. Третий фаворит кампании, бывший «эсер», ныне представляющий «Партию роста» Иван Грачев набрал 11,68%. Самым сложным, по мнению Эдуарда Девицкого, был Братский округ № 96. К нему приписаны 33 иностранных избирательных участка. Здесь победа тоже досталась представителю партии власти, депутату ЗС Андрею Чернышеву. Он набрал 41,89%, соперник от КПРФ, федеральный партфункционер Андрей Андреев получил 24,02%. Разница в 24 696 голосов. К 33 избирательным участкам приписано 23 тысячи россиян, и избиратели из экзотических стран, даже если бы дружно пришли на участки в полном составе, не изменили бы итогового расклада, считает Девицкий.

Андрееву не помог «эсер» Александр Гаськов. Он снялся с выборов и через некоторое время призвал братчан голосовать за «варяга» от коммунистов. Но Андреев не сумел убедить северян помочь ему с мандатом. Ничего, вероятнее всего, не поменяется и в Иркутском округе № 93, который получили коммунисты. Их выдвиженец Михаил Щапов взял 36,81%, Олегу Канькову от «ЕР» удалось набрать 26,23%. Вероятность, что участки в Молдавии смогут покрыть разрыв в 16 991 голос, невелика, полагает Эдуард Девицкий. Между тем губернатор Сергей Левченко считает, что если бы не активное участие коммунистов-наблюдателей в Молдавии, а также его личные звонки в ЦИК и воздействие коммунистов на МИД, результаты по Молдавии могли бы быть иными.

Депутаты Заксобрания Михаил Щапов и Алексей Красноштанов с уходом в Госдуму должны будут сложить полномочия. Щапов избран по списку КПРФ, это значит, что его мандат должен будет отойти следующему по списку (усолье-сибирская региональная группа) – секретарю первичного отделения № 2 Валентине Дорошиной. Если она откажется, то следом за ней идёт коммунист Сергей Угляница.

Депутат Думы города Усолья-Сибирского, генеральный директор компании «РосЛесЭкспорт» Угляница, баллотировавшийся в мэры Черемховского района от КПРФ, был снят с выборов по иску самовыдвиженца Николая Швецова. Причём это решение принял Иркутский областной суд, тогда как Черемховский районный суд оставил Угляницу в предвыборной гонке. Второй секретарь обкома КПРФ Евгений Рульков заявил, что партия будет подавать апелляцию на решение Иркутского областного суда. Однако по данным «ГАС-выборы» Угляница так и остался «выбывшим после регистрации» кандидатом. Вероятно, теперь обком КПРФ предоставит ему в качестве приятной компенсации место в Заксобрании.

По федеральному округу расклад тоже оказался в пользу «Единой России». Она набрала 38,59%. КПРФ отстала от основного лидера почти в два раза – 24,75%. На третьем месте ЛДПР с 17,39%. «Справедливая Россия» набрала 5,35%, «Коммунисты России» – 3,16%, «Яблоко» – 1,34%, «Партия пенсионеров За справедливость» – 1,9%, «Родина» – 1,38%, «Патриоты России» – 1,2%. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, комментируя вчера итоги выборов, всё же напомнил, что результат КПРФ, по его данным, – самый высокий по стране. По округам разрыв между партиями примерно одинаков, однако примечателен Братский округ. Коммунисты там взяли 23,59%, что практически равно результату либерал-демократов – 23,31%. Разрыв между одномандатниками Андреем Андреевым и Георгием Любенковым от ЛДПР чуть более 1 тысячи голосов, тогда как отрыв единоросса Чернышева от Андреева – более 24,6 тыс. голосов.

«Единая Россия» победила во всех крупных городах региона: иркутяне отдали партии власти 32,85%, ангарчане 34,48%, братчане – 35, 43%. Ещё на губернаторских выборах в прошлом году горожане голосовали за КПРФ.

Если брать районы, то самое высокое голосование за «Единую Россию» показал Тулунский район – 55,21% – и Черемхово – 50,6%. Баяндаевский район, отмеченный самой высокой явкой, дал КПРФ 32,65%, Саянск – 36,31%. Поклонников либерал-демократов много в Зиме – 22,60% – и в Слюдянском районе – 22,16%.

Секретарь иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Брилка заявил, что партийцы довольны итогами выборов и считают их своей победой. Он заявил, что по предварительным расчётам ИРО «ЕР» получит в Госдуме пять мест: три по уже названным одномандатным округам и два по региональному списку № 4. Первое место в этом списке занимает певец Иосиф Кобзон, второе – деятель ОНФ Николай Николаев. По мнению Брилки, оба они получают законные мандаты.

Губернатор Иркутской области, первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко вчера на пресс-конференции заявил, что намерен отказаться от мандата в Госдуму. «Конечно, откажусь от мандата. Я так и говорил с самого начала», – сказал он. Вторым в списке региональной группы коммунистов стоит управляющий делами ЦИК КПРФ Алексей Пономарев. Если теоретически у КПРФ будет ещё один мандат, то он достанется третьей в списке Ольге Носенко. Однако в Братском округе проиграл кандидат Андрей Андреев, который близок партийной верхушке КПРФ, и вероятнее всего, если такой мандат и будет у обкома, Ольге Носенко придётся написать отказ ради Андрея Андреева, который стоит сейчас на четвёртом месте. Но Сергей Левченко признал, что у региональной «ЕР» в новой Госдуме могут появиться 2 мандата, а у КПРФ – один. И он достанется Алексею Пономареву. Глава области внёс интригу, сообщив, что некоторых проигравших кандидатов он намерен пригласить для работы в правительстве, так как их опыт может понадобиться. Однако их имена назвать отказался.

Георгий Любенков из ЛДПР рассказал, что нарушений в день голосования партия не наблюдала. Зато наблюдала апатию со стороны избирателя. Электорат КПРФ оказался более активным и дисциплинированным, по мнению Любенкова, по сравнению с теми, кто сочувствует ЛДПР. Избиратель либерал-демократов, соблазнившись хоро-

шей погодой, отправился на дачи, пикники и так далее. Однако собеседник «Конкурента» обращает внимание на итоги голосования в Братске, где их кандидат шёл с «красным» ноздря в ноздрю.

«Думаю, в следующий раз мы обязательно одержим победу здесь», – уверен Любенков. Либерал-демократ также признался, что в целом они рассчитывали получить по области на 5–7% больше, чем вышло по факту. «Мы всегда призываем россиян ходить на выборы. Ведь у нас, как известно, есть два варианта выразить свою позицию – прийти на избирательный участок или на Майдан. Майдана мы для своей страны не желаем.» Телефон Егоровой Ларисы оказался недоступным, а по телефону Ларисы Казаковой ответили, что она болеет. Максим Евдокимов, возглавляющий ИРО «Родина», вчера находился как раз в Молдавии, где голоса ещё не подсчитаны, и поделиться своей точкой зрения относительно состоявшей кампании не смог: «Слишком дорогие звонки. Пока не могу говорить».

«Очень сложные, очень конкурентные»

«Очень сложные, очень конкурентные», – так охарактеризовал отдельные муниципальные выборы Эдуард Девицкий Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

«Очень сложные, очень конкурентные», – так охарактеризовал отдельные муниципальные выборы Эдуард Девицкий. На выборах мэра Тайшетского района председатель Думы Тайшетского района Евегний Пискун, выдвинутый «Единой Россией», проиграл Александру Величко от КПРФ. Величко набрал 42,8% голосов, Пискун – почти 36%. По мнению Эдуарда Девицкого, эти выборы по своему характеру и по тому, как изменилась ситуация, напоминали выборы губернатора 2015 года.

Настоящей сенсацией муниципальных выборов стала победа советника первого заместителя председателя правительства Бурятии Андрея Тыхеева на выборах мэра Ольхонского района. Представители Бурятии активно выдвигались в этом районе. Достаточно сказать, что жители Республики Бурятия десантировались на выборы массово, документы подали несколько самовыдвиженцев с той стороны Байкала: безработный Чингис Айсуев, специалист аппарата фракции «Коммунистической партии РФ» в Народном Хурале Елена Вахрушкинова, заместитель гендиректора компании «Элиса» Виталий Матвеев и сам Тыхтеев. До регистрации дошли Матвеев и Тыхтеев. Ещё летом наблюдатели предсказывали лёгкую победу кандидату от «Единой России», первому заместителю мэра Ольхонского района Александру Мороеву, но удача отвернулась от него. Мороев набрал по предварительным данным около 42,86% голосов, а Тыхтеев – 45,86%. Разница буквально в три процента, при 15-тысячном населении и том факте, что оба кандидата бывшие соседи по Еланцам, подчеркнул Девицкий. Сейчас, конечно, можно говорить об экспансии на Ольхон «варягов» из Бурятии, но нужно учитывать, что Тыхтеев – «варяг» из бывших местных.

В Черемховском районе Эдуард Девицкий назвал убедительной победу мэра, единоросса Виктора Побойкина с 43,88%. На втором месте самовыдвиженец Сергей Марач с 23,7%. Ещё один единоросс, председатель Думы Листвянки Александр Шамсутдинов выиграл выборы главы поселения. На втором месте «эсер» Сергей Недосекин, а выдвинутый КПРФ Юрий Курин – на третьем.

В отличие от муниципальных выборов, дополнительные выборы в Заксобрание по второму и 16 округам не принесли неожиданностей. Во втором округе выиграл единоросс, детский врач Владимир Новожилов с 56,3%, в округе № 16 – также представитель партии власти Владислав Буханов (57,28%). Вторые места заняли представители ЛДПР Дмитрий Тютрин и Денис Кулагин.

«Технички», подвозы и избиение горшком

Эдуард Девицкий заверил, что эти выборы были спокойными в плане жалоб. Предвыборная кампания по традиции была с «техничками», но работа их на этот раз в большинстве случаев была холостой. Сотрясало Ангарский одномандатный округ. Здесь обозначились «технички», действующие в интересах «ЕР» и КПРФ. Объявился известный спойлер в пользу «ЕР» Михаил Торопов. Сначала он попытался снять с выборов двигавшегося от «эсеров» предпринимателя Алексея Пономарева, потом требовал от Ангарского районного суда снятия кандидата «Открытой России» (ПАРНАС) Ольги Жаковой. Ангарский районным суд не посчитал доводы Торопова достаточными, чтобы снять претендентку с выборов. А в Иркутском областном суде Торопову было отказано из-за срыва сроков подачи апелляции. Сама Жакова дважды пыталась снять с выборов кандидата от «ЕР», строителя Алексея Красноштанова, но безуспешно – Иркутский областной суд постановил, что кандидат останется в списке зарегистрированных. С аналогичным иском выступала представитель «Патриотов России» Ольга Котова. Трижды снимаемый Красноштанов выиграл. В Братском округе с выборов пытались снять кандидата от «ЕР» Андрея Чернышева. Занимался этим хлопотным делом кандидат от «Партии роста» Денис Кумченко. Попытка доказать, что Чернышев занимался скупкой избирателей, оказалась неудачной, и единоросс спокойно дошёл до финала предвыборной гонки. В Иркутском округе Сергей Якубов от «Патриотов России» пытался снять с выборов выдвиженца ПАРНАСа Сергея Беспалова, но тоже безуспешно.

Практически накануне выборов случилось неприятность с одним из агитаторов Вячеслава Иванца, вы­двинутого КПРФ кандидатом на довыборах в Думу Ангарска. Иванец на своей странице в Фейсбуке сообщил, что на его агитатора напали несколько человек в балаклавах и с битами. Однако позже ИА «БайкалПост» со ссылкой на некий источник в правоохранительных органах сообщило, что агитатор был избит соседкой по общежитию детским горшком. Вячеслов Иванец позже написал: «Ситуация с побоями, причинёнными агитатору, как выяснила полиция, носит исключительно бытовой характер».

В облизбирком, курировавшем 93 и 95 округа, в день голосования поступило 4 жалобы. До дня – 46, в основном нарушения были связаны с правилами агитации. В день голосования жаловались тоже на незаконную агитацию, 2 факта подкупа, нарушения при выдаче открепительных. В 10 утра на «Карте нарушений на выборах» ассоциации «Голос» было зафиксировано 9 сообщений. На вчерашний день – 22. Большинство – в Иркутске. Так, по УИК № 667 заявитель зафиксировал «подвозы избирателей». И дал ссылку на видео. Были зафиксированы случаи, когда срывали информационные объявления о выборах и указания, где можно проголосовать. На это указывали жители Берёзового, «Зелёного берега». Однако Эдуард Девицкий предложил посмотреть на карту по другим регионам – там цифры жалоб достигают сот­ни, двух сотен и выше. «По карте мы бледно выглядим, и это хорошо», – считает председатель облизбиркома. Однако он отметил, что в ГУВД передано сообщение от кандидата Романова, который указывал на подвоз избирателей.