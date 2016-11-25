Объявлены победители V Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!»

В индивидуальном зачете Ксения Ковалева из поселка Веселый Иркутской области завоевала «серебро». «Золото» досталось Анне Петруниной из города Новокуйбышевска Самарской области. Обладателем «бронзы» стал постоянный участник Чемпионата Даниил Галкин из города Рыбинска Ярославской области (напомним, что по итогам прошлогодних соревнований Даниил занял второе место).

Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком» подвели итоги V Всероссийского онлайн-чемпионат а «Изучи интернет – управляй им!».

Его участниками стали порядка 15 тысяч школьников со всей страны; при этом около 10 тысяч участников сражались за первые строчки рейтинга в индивидуальном зачете, остальные - объединились в 568 команд.

Лидером командного зачета стала команда «МОБУ СОШ №1 г. Мияки» под руководством капитана Эльзы Мустафиной. Вторую строчку рейтинга по праву занимают ребята из команды «Фиксики» во главе с Ильназом Гибадуллиным (с. Нижние Метески, Республика Татарстан), которые не только показали хороший результат, но также порадовали организаторов великолепной дополнительной работой. Блестяще выступили ребята из столичной команды «Повелители интернета», ставшие бронзовыми призерами Чемпионата, капитан команды - учитель информатики ГБОУ Школа №69 им. Б.Ш.Окуджавы Сергей Мещеряков.

Победители – в индивидуальном и командном зачетах – награждаются дипломами и ценными призами от организаторов. Так, обладатели первых мест получат в подарок игровую консоль Xbox 360 500 ГБ в комплекте с захватывающей гоночной игрой Forza Horizon 2; серебряные призеры - смартфоны Microsoft Lumia 540 Dual SIM; а бронзовые - портативные зарядные устройства Black Fox BMP 104.

Кроме того, все участники и капитаны команд V Всероссийского онлайн-чемпионат а «Изучи интернет – управляй им!» могут скачать в личном кабинете на сайте чемпионата именной сертификат.