+ добавить комментарий

Новые авторы для «Сибирячка»

ПАО «Иркутскэнерго» поддержало литературный конкурс детского журнала

Автор: Елена ЛИСОВСКАЯ

Семь произведений-победителей литературного конкурса «Новые приключения Сибирячка и его друзей» будут опубликованы в ближайших номерах одного из самых известных в Сибири детских журналов. На конкурс была подана 61 работа из разных российских регионов. Одним из спонсоров конкурса стало ПАО «Иркутскэнерго». «Компания уделяет особое внимание проектам, связанным с развитием подрастающего поколения, – отметила ведущий специалист направления благотворительной помощи ПАО «Иркутскэнерго» Ирина Яковук. – В данном случае литературный конкурс – это поиск новых талантов, а значит, интересный итог для читателей «Сибирячка».

По словам литературного редактора «Сибирячка» Веры Смирновой, подобные конкурсы журнал проводит регулярно, находя таким образом для себя новых авторов. Отличие нынешнего конкурса заключается в том, что он был приурочен к юбилею журнала: в 2016 году «Сибирячку» исполнилось 25 лет.

Работы принимались с декабря 2015 года по сентябрь 2016-го. 44 автора из самых разных российских регионов подали 61 произведение: 19 – в стихах, 42 – в прозе. Однако до строгого жюри было допущено чуть меньше половины авторских сочинений – всего 29. По условиям конкурса объём произведения не должен был превышать трёх печатных листов, авторы должны были обязательно ввести в своё произведение не только Сибирячка, но и его друзей – девочку Таёжку, Мудрую Ворону, робота Усика, боцмана Сарму и других.

В итоге в номинации «Самое весёлое приключение» третье место было решено присудить произведению «Ёлка», написанному Ириной Анищенко из Тюмени. Третье место в номинации «Самое героическое приключение» досталось иркутянке Анне Чернецовой с рассказом «О храбрости и пользе вёдер». Второе и третье места в номинации «Самое поучительное приключение» распределились следующим образом: «серебро» у иркутского писателя Евгения Хохрякова («Как боцман Сарма пожар тушил»), «бронза» – у петербуржца Дмитрия Бушковского («Самое поучительное приключение»).

В номинации «Самое познавательное приключение» жюри всё же решило присудить первое место. Оно досталось произведению «Мартовский денёк» Ольги Колпаковой из Екатеринбурга. Второе место у «Тайги с лианами» Ирины Мошевой из Воронежа. Третье место досталось «Младшему брату Байкала», написанному Софьей Бекасовой из города Миасса Челябинской области. По словам главного редактора «Сибирячка» Татьяны Тихоновой, все работы были зашифрованы, поэтому члены жюри не знали, чьё именно произведение они оценивают.

Ещё до начала литературного конкурса редакция детского литературно-художественного журнала «Сибирячок» обратилась в ПАО «Иркутскэнерго» с просьбой оказать спонсорскую помощь в проведении юбилейных мероприятий. «Сибирячок» – творческая площадка для молодых авторов, начинающих писателей и уже состоявшихся в профессии. Это замечательно, что у нас есть такие социальные партнёры, как ПАО «Иркутскэнерго», которые это понимают, откликаются и оказывают поддержку творческим мероприятиям. Ведь всё, что касается детской тематики, касается и общества в целом, его культурного и духовного развития», – отметила главный редактор журнала «Сибирячок» Татьяна Тихонова.

«Наша компания уделяет особое внимание проектам, связанным с развитием подрастающего поколения. Также активно поддерживаются проекты, связанные с лечением и повышением качества жизни, – отметила ведущий специалист направления благотворительной помощи ПАО «Иркутскэнерго» Ирина Яковук. – Что касается литературного конкурса «Сибирячка», то нам он показался интересным по нескольким причинам. Во-первых, этот конкурс организован для поиска новых талантов, авторов. Во-вторых, его инициатором является редакция детского литературно-художественного журнала. И в-третьих, у конкурса есть ощутимый результат: юные читатели «Сибирячка» откроют произведения новых для себя авторов».