+ добавить комментарий

Музыка как новая земля

Иркутские музыканты исполнят симфонию Свиридова в Санкт-Петербурге

Автор: Марина Токарская, художественный руководитель Иркутской областной филармонии, кандидат искусствоведения

2 декабря 2016 года в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга в рамках международного культурного форума Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под руководством Илмара Лапиньша исполнит симфонию Георгия Свиридова.

Мировая премьера – событие далеко не ординарное. Особенно когда речь идёт о премьере такого крупного сочинения, как симфония, тем более если это единственная завершённая симфония композитора.

Как уже сообщалось, первое исполнение симфонии Свиридова состоялась 23 сентября 2016 года в концертном зале на открытии 78-го сезона Иркутской областной филармонии. Музыка симфонии как неизведанная новая земля – знакомство с ней оказалось захватывающе интересным как для дирижёра и оркестрантов-исполнителей, так и для слушателей в концертном зале. Да и сам нашедший симфонию Александр Белоненко, приглашённый на премьеру, смог в этот вечер услышать её впервые и был по-настоящему растроган этим событием.

Слушая симфонию, я невольно вспомнила слова Ивана Вишневского: «Свиридов был первым на том пути, по которому потом пошли многие – например, композитор Гаврилин или писатели Шукшин, Распутин, Белов… Свиридов вернул русскому национальному искусству права гражданства в собственном отечестве, вырвав его из обыденных хоровых подделок под русское и выведя на ту орбиту, откуда светят нам «Страсти по Матфею» Баха и «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» – русская мистерия Римского-Корсакова» (цитирую по книге Андрея Румянцева «Валентин Распутин», вышедшей в 2016 году в московском издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей»).

Обычно в каждой симфонии композитор стремится построить свою картину мира, выразить в звуках концепцию, идею. Не хочу никому навязывать свою точку зрения, но полагаю, что моё впечатление от симфонии Свиридова оказалось созвучным впечатлениям многих других слушателей – участников этого исторического события – первого исполнения сочинения.

Мне было, возможно, как и многим другим слушателям, несложно понять концепцию этого масштабного произведения великого, хотя ещё и совсем молодого, мастера.

В нём, как я поняла, Свиридов поднял ту самую тему, которую чуть позже раскрыл в литературе Валентин Распутин: как нелегко сохранить духовные ценности, душевность и доброту, индивидуальность и даже саму человеческую жизнь, а отсюда и жизнь человечества на Земле, в со­временном мире, полном суеты и механического движения.

Распутин не был против новшеств современной цивилизации, но он призывал: «торопитесь медленно», не забывайте о своей человеческой сути, о хрупкой ценности души и жизни, не потеряйте себя, никогда не забывайте о своей Родине, не допустите гибели этого мира. Мне кажется, финал симфонии Свиридова явно говорит нам именно об этом.

Открыто заявить обо всём этом в 1937 году было нереально. Вот и была спрятана эта симфония, ведь она опережает своё время на несколько десятилетий. Автор был излишне строг к себе, а возможно, понимал, что такая тема ещё не может быть поднята, не доросло до неё общественное сознание. Вот доживём до Чернобыля, прочитаем повести и очерки Валентина Распутина, научимся иначе относиться к вечным ценностям…

Но это, конечно, фантазии. Музыка многозначна, её нельзя рассказать словами, иначе она была бы не нужна. Но она была бы бесполезна, если бы не выражала совсем никакого смысла. Чего никак не скажешь о симфонии Георгия Свиридова. Это масштабное и наполненное глубоким смыслом оркестровое произведение в традиционной форме четырёхчастной симфонии. В ней ощутимо влияние многих великих композиторов – предшественников Свиридова: от Баха до Бородина, Чайковского, Рахманинова и Шостаковича. И знакомство с музыкой позволяет высказывать некоторые предположения.

Особенностью симфонии Свиридова явилось большое количество сольных моментов: флейта, гобой, фагот, труба, валторны, арфы, ксилофон и другие ударные – все инструменты оркестра показаны по максимуму своих выразительных возможностей. Особенно велико их значение в третьей части – это задушевные диалоги о главном в нашей непростой жизни.

Хочу высказать слова искреннего профессионального восхищения дирижёрским опытом и музыкальным кругозором маэстро Илмара Лапиньша, сумевшего в краткие сроки с честью выполнить труднейшую работу и воодушевить Губернаторский оркестр на такое зрелое и яркое исполнительское прочтение симфонии Свиридова.

Музыковед Александр Белоненко симфонию нашёл, а дирижёр Илмар Лапиньш и иркутский оркестр по-настоящему открыли её миру.

И в этом большая заслуга двух маститых музыкантов, обменявшихся на сцене после исторической премь­еры крепким рукопожатием, имевшим символический смысл.

Иркутяне смогут вновь услышать симфонию сразу же по приезде Губернаторского оркестра из Санкт-Петербурга, 8 декабря.