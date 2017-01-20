+ добавить комментарий

«Чтобы сделать что-то хорошее, много не нужно»

Новогодний благотворительный марафон «Верим в чудо, творим чудо!», организованный компанией «РУСАЛ» накануне 2017 года, прошёл в трёх городах Прибайкалья

Автор: Виктор Суслов

Крупная предновогодняя благотворительная акция «РУСАЛа» прошла на территории России уже в шестой раз. В списке участников марафона, продлившегося с 14 ноября по 30 декабря, команды из двух десятков городов и посёлков России и Украины. Общими усилиями они организовали более 1100 благотворительных акций, оказав поддержку почти 6 тыс. человек и двум сотням социальных учреждений. В Иркутской области девиз «Верим в чудо, творим в чудо!» поддержали в Братске, Шелехове и Черемхове, где расположены алюминиевые предприятия «РУСАЛа», а также угольные разрезы ООО «Компания «Востсибуголь».

Город Черемхово, который в этом году стал одним из центров проведения предновогоднего марафона «РУСАЛа» на территории Прибайкалья, принял участие в акции второй год подряд. Но за это недолгое время масштаб проведения мероприятия значительно увеличился: если в прошлом году его поддержали исключительно сотрудники КВСУ, то в этом состав участников пополнился представителями команд городских муниципальных организаций, местного бизнеса, городских волонтёров.

«Нужно понимать, что в Черемхове волонтёрское движение развито не так сильно, как в крупных городах области, – отмечает генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь» Евгений Мастернак. – Поэтому у акции есть и важная социальная составляющая.Через подобные мероприятия мы отчасти формируем толерантное и милосердное отношение к социально незащищённым или социально неадаптированным членам общества. Это нравственное воспитание, можно и так сказать. Процесс, конечно, довольно сложный, требующий немалых физических и моральных затрат. Однако я всегда говорю, что горняки очень отзывчивы. И мы с удовольствием нашим многотысячным коллективом присоединились к мероприятию. Порадовало, что помимо сотрудников КВСУ в этот раз в акции приняли участие ещё пять команд из разных коммерческих и общественных организаций Черемхова».

– Старт был дан в ноябре, когда при поддержке городского центра молодёжных инициатив был организован квиз на тему новогоднего марафона. Там нам и удалось собрать потенциальных участников нашей акции, – рассказывают в пресс-службе «Востсибугля». – Привлечь к работе в итоге удалось сотрудников центральной городской библиотечной системы (от них в акции участвовало сразу две команды), местных волонтёров, активную городскую молодёжь, представителей частного бизнеса. Последние присоединились уже на завершающих этапах, когда помимо акций, спектаклей и встреч начался сбор средств на помощь и подарки для местных соцучреждений.

Поддержать в рамках месячной благотворительной акции удалось местное общество слепых, дом престарелых, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, отделение отказников, городские детские сады, которые время от времени обращаются за помощью к сотрудникам КВСУ. В общей сложности в этом году число благополучателей в рамках марафона – 350 человек. Для них проводили развлекательные мастер-классы, утренники, помогали с уборкой и облагораживанием территории, организовывали спектакли и аукционы для сбора средств. К завершению благотворительный марафон «Верим в чудо, творим чудо!» в Черемхове подошёл 27 декабря, когда прошли новогодние утренники и раздача подарков.

«Городские библиотеки объявили акцию, когда любой посетитель мог оставить для помощи детям из малообеспеченных семей деньги или шоколад, игрушки, канцелярию. По традиции в холле исполнительной дирекции «Востсибугля» установили ёлку – в этом году мы насчитали больше 200 писем с пожеланиями детей», – рассказывают в пресс-службе компании.

– Мы приносим им радость, – говорит специалист службы ГО и ЧС разреза «Черемховуголь» Виктория Чащина. – Когда мы только начали участвовать в акции в прошлом году, многие со скептицизмом относились к этой затее. Но когда всё состоялось, оказалось, что времени потрачено не так много, а дети, с которыми мы в основном работаем, радуются. Вместе с ними мы проводим утренники, лепим снеговиков, мастерим новогодние подарки. И хотя большого опыта в корпоративной благотворительности у нас не так много, если будут возможности и силы, мы, конечно, будем рады продолжать участие в подобных акциях.

Несмотря на то что пока сотрудников филиала «Разрез «Черемховуголь», занятых в благотворительности, не так много, а их опыт довольно невелик, в прошлом году им удалось одержать победу по итогам акции «Верим в чудо, творим чудо!». На средства, полученные победителями, помогли оборудовать игровую комнату в местном центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Первое место по результатам марафона 2016 года получила команда одной из черемховских библиотек – «Библиогармония». На вырученные средства команда решила приобрести в библиотеку тифлофлешлееры для чтения «говорящих книг» для слепых. «На самом деле не так уж и важно, кто именно стал победителем по итогам марафона – главное то, скольким людям мы смогли хоть немного поддержать настрой и ещё раз подтвердить, что сделать что-то хорошее совсем несложно», – говорят организаторы.