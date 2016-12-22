+ добавить комментарий

Шагающие гиганты переезжают

КВСУ приступает к проекту по перемещению экскаваторов на новые производственные площадки

Беседовала : Анна Павлова

Большие переезды ожидаются на основных угольных объектах «Востсибугля» в 2017 году. Сразу три экскаватора, два из которых – шагающие, будут перемещены на Жеронский, Ирбейский и Головинский разрезы. Такое перераспределение сил для угледобывающего предприятия можно назвать стратегическим решением. За счёт этого удастся снизить себестоимость добычи в отдельных случаях до 20%. Увеличится также конкурентоспособность угля КВСУ. Подробнее о предстоящей работе рассказал заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с госорганами КВСУ Владимир Смагин.

При добыче угля компания «Вост­сибуголь» проводит вскрышу пород так называемыми шагающими экскаваторами. Название это отнюдь не метафоричное – таков их механизм передвижения по участку. Наиболее активно в КВСУ используются экскаваторы марок ЭШ 11/70 (ковш вместимостью 11 кубометров, стрела с радиусом разгрузки 70 м) и ЭШ 20/90. Причём второй – уже настоящий гигант, в силах которого поднять объём, равный весу железнодорожного вагона – 40 тонн.

– Это самая крупная техника предприятия?

– Из эксплуатируемых на сего­дняшний день экскаваторов самый мощный у нас – ЭШ 40/100. Однако есть экскаватор и крупнее, расположен он на разрезе Тулунский – это ЭШ 65/100. Правда, пока он законсервирован и стоит в резерве. Дело в том, что спрос на уголь в стране не столь велик, чтобы запускать его, но мы рассчитываем, что этот гигант ещё послужит на производстве. А вот ситуация с самым крупным шагающим экскаватором в России ЭШ 100/100 куда печальнее. Он эксплуатировался на разрезе Назаровский (Красноярский край), но в 1990-х был списан и сдан на металлолом.

– Какие планы у «Востсибугля» по использованию этой техники в 2017 году? Ей предстоит много потрудиться?

– Да, это так. У нас несколько инвестиционных проектов, напрямую связанных с эксплуатацией шагающих экскаваторов на наших разрезах. Но для начала предстоит серьёзная работа по перемещению их на новые участки.

– На каких объектах будут работать экскаваторы, которые вы перемещаете?

– Один из таких проектов – перенос ЭШ 11/70 с нашего филиала «Тулунуголь» на разрез Жеронский в Усть-Илимском районе. Перемещение экскаватора на новый фронт работ позволит снизить себестоимость вскрыши на Жеронском разрезе. Экономия составит почти 20% – с 52 до 43 рублей за кубометр. Кроме того, за счёт появления экскаватора на Жеронском будет значительно снижена автотранспортная вскрыша, её мы заменяем на более целесообразную с точки зрения экономики бестранспортную. Из экс­плуатации в итоге будут выведены три самосвала.

Таким образом, в общем понижается себестоимость жеронского угля и повышается конкурентоспособность предприятия. Объём финансовых затрат на перемещение ЭШ 11/70 – 61 миллион рублей, это всё – собственные средства. Выполнить работы по перемещению ЭШ требуется за восемь месяцев.

Срок окупаемости затрат по проекту – 1,3 года. Жеронский разрез осуществляет поставки угля на Усть-Илимскую ТЭЦ, закрывая сегодня её потребности на 100%. Объёмы добычи на этом разрезе зависят от потребности, от нагрузки ТЭЦ.

В разные годы они колеблются от 1,2 миллиона тонн до 700 тысяч тонн. Запасов на Жеронском хватит на 30 лет, кроме того, рядом имеются резервные поля. Так что с долгосрочными перспективами там всё хорошо.

Ещё один шагающий экскаватор – ЭШ 20/90 – будет перемещён в пределах филиала «Черемховуголь» с участка на участок. Расстояние между ними составляет более 30 км. Изначально мы просчитывали возможность просто перегнать его на это расстояние без разборки. Но, учитывая, что вся земля, по которой должен был пройти маршрут, сейчас в частной собственности (пахотные участки), мы вряд ли смогли бы договориться с владельцами. Поэтому принято решение провести демонтаж ЭШ, его модернизацию и впоследствии перемещение и сбор на новом месте дислокации – на Головинском разрезе.

Объём финансирования на перенос ЭШ – 126 миллионов рублей, из низ 3,8 миллиона – стоимость модернизации электрооборудования, 37,1 миллиона – вложения в новое электрооборудование, 84,9 миллиона – само перемещение. Срок окупаемости затрат – 3,6 года.

Решение о перемещении экскаватора на Головинский разрез принято, исходя из того, что на этом перспективном разрезе необходимо увеличить объём добычи. Уголь там более качественный по сравнению с черемховскими полями, которые отрабатываются уже 20 лет. А спрос на качественное топливо сейчас растёт. К тому же именно головинский уголь сегодня «Востсибуголь» отправляет на экспорт. Кроме того, с появлением дополнительной техники на нашем стратегическом участке мы начнём выполнять рекультивацию. Пока же имеющегося на Головинском оборудования в основном хватает на обеспечение постоянно увеличивающегося спроса на качественное топливо.

– Какова экономическая составляющая по этому проекту?

– Средний показатель по добыче угля составит там 215 тысяч тонн. Увеличение начнётся с 2018 года со 196 до 246 тысяч тонн к 2026 году.

Кроме шагающих экскаваторов, предстоит «Востсибуглю» в 2017-м и третий «переезд». На Ирбейский разрез мы переместим с разреза Жеронский взамен старого новый гусеничный карьерный экскаватор. Он, как правило, применяется для вскрыши или погрузки угля. На Ирбейском разрезе мы хотим запустить экскаватор с большими параметрами, чем у сегодняшней машины, работающей там. Радиус разгрузки экскаватора, который перевезём на Ирбейский разрез, составляет более 20 метров. У старого характеристики поскромнее – 12–15 метров. Скорее всего, он уже будет списан.

Работы по перемещению гусеничного экскаватора должны быть выполнены по плану КВСУ до апреля 2017 года. В итоге при запуске более мощной машины мы рассчитываем добиться снижения себестоимости вскрышных работ с 57 до 55 рублей за кубометр. Здесь экономика поскромнее, чем от реализации проекта на Жеронском. Но тем не менее нам это выгодно.

– Насколько значимым активом является Ирбейский разрез в общем пакете КВСУ?

Объём финансирования переноса только шагающих экскаваторов – 126 млн рублей Автор фото: Николай БРИЛЬ

– Если рассматривать Ирбейский разрез с точки зрения производительности, то наибольший показатель был достигнут в 2012 году – 2,75 миллиона тонн угля. Сейчас он выдаёт чуть меньший объём топлива: до 2019 года он будет держаться на уровне до 2,5 миллиона тонн. Но важным он является прежде всего со стратегической точки зрения: именно за счёт ирбейского угля в Иркутской области удалось заменить поставки твёрдого топлива из соседнего региона – Красноярского края – на топливо «Востсибугля». И сегодня в Иркутской области собственный уголь поставляется на электростанции севера – ТЭЦ-6, ТЭЦ-7, в Братск и на Калачинскую котельную. Поставляется уголь и на станции юга Иркутской области – Ново-Иркутскую ТЭЦ, станции Ангарска.

– Сложной ли будет задача по перемещению трёх экскаваторов? Компания будет использовать для этого собственные мощности?

– Конечно, это достаточно сложная задача. Представьте, например, что в процессе демонтажа ЭШ 20/90 надо будет разобрать 1,5 тысячи тонн различных узлов и механизмов. Это займёт у нас 8-9 месяцев, а нормативный срок, который считает завод-изготовитель, гораздо больше. Просто для нас это не первые экскаваторы, которые нам предстоит перемещать.

Таким образом, используя опыт прежних лет, мы сейчас нашли возможности для оптимизации сил и средств – какие-то узлы на ЭШ будем не разбирать полностью, а перевозить их укрупнёно.

Всеми этими работами предстоит заниматься нашему собственному подразделению – Рудоремонтному заводу. Одно из направлений его деятельности – демонтаж и монтаж оборудования. Для завода это большая ответственность – надо не сорвать сроки и исполнение производственных программ КВСУ. Сейчас мы уже частично начали работы по перемещению экскаваторов: основные детали ЭШ 11/70 уже «поехали». В процессе и экскаватор ЭШ 20/90. Так что всё проходит в рамках установленного графика.