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24 января 2017

Пресс-релизы

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Сибиряки посадили свыше 14 тысяч интерактивных ёлок в онлайн игре «Ростелекома» «Моя Ёлка»

«Ростелеком» определил победителей онлайн-игры «Моя Ёлка» в четырех конкурсных номинациях, которая проводилась с 7 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Всего игроками было посажено 133 303 цифровых ёлки, а также приобретено или собрано на онлайн-ярмарках 2 374 578 игрушек и магических эффектов.

Сибиряки посадили 14 698 деревьев, и собрали 21 000 игрушек и магических эффектов.

С помощью геометок ёлки появились не только во всех регионах России, но и на всех континентах мира.

Обладателями трех «Самых высоких ёлок» в Сибири стали Иманов Рамиль (Улан-Удэ), высота его ели составила 107 739 мм, Асхаева Ирина (Улан-Удэ) - 107 624 мм и Батоев Арсалан (Улан-Удэ) - 107 583 мм.

Победители в номинации «Самая нарядная ёлка» определялись по количеству и значимости украшений и магических эффектов (каждой игрушке присваивалось определенное количество баллов). Лидерами номинации стали: Чезычаков Эдуард (Горно-Алтайск), его красавица получила 2080 баллов, Рахоторин Андрей (Омск) рейтинг его ели составил 1798 баллов и Тарасов Вячеслав (Новосибирск) - 1767 баллов.

«Самой популярной ёлкой» стала красавица Батоева Арсалана (Улан-Удэ), его ёлку добавили в избранное 661 раз. Ель Чезычакова Эдуарда получила 33 лайка. И закрывает тройку лидеров в номинации, ёлка Филиппова Алексея (Улан-Удэ), которая получила 28 лайков.

«Самым находчивым» стал Чезычаков Эдуард, сибиряк приобрел наибольшее количество игрушек и магических эффектов – 1029. «Ёлка метелка» Гириной Лилии из Новосибирска является счастливой обладательницей 396 игрушек, «LiSная красавица» Литвиненко Светланы (Новосибирск) «одета» в 383 игрушки.

«Ростелеком» поздравляет всех победителей и всех участников первой онлайн-игры «Моя Ёлка» и желает им в 2017 году много новых цифровых побед, радости, оптимизма и крепкого здоровья!

Итоги и победители онлайн-игры «Моя Ёлка» опубликованы на сайте https://elka.rt.ru/. Ход игры и активности игроков можно вспомнить по хэштегам #мояелка и #ростелеком.

Приложение «Мой Ростелеком» (доступно для Android и iOS) – это персональный онлайн-офис абонента «Ростелекома», который теперь всегда с ним – на привычном смартфоне или планшете. В приложении можно управлять тарифными планами и опциями, заказывать новые услуги, отслеживать информацию о балансе, просматривать счета и оплачивать услуги без комиссии с моментальным зачислением с помощью банковских карт, карт оплаты «Ростелекома» или электронными деньгами, подключать «Автоплатеж», подписаться на доставку счета на адрес электронной почты, управлять участием в бонусной программе и многими другими функциями.

Всего приложение «Мой Ростелеком» установлено уже на 757,2 тысячи мобильных устройств.

    
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