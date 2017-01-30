Сибирские абоненты «Ростелекома» совершили более полумиллиарда звонков с домашних телефонов в 2016 году

Сибирские абоненты «Ростелекома» с 1 января по 31 декабря 2016 года совершили более 560 млн. телефонных разговоров общей продолжительност ью свыше 3 млрд. минут. Таким образом, домашний телефон остается востребованным средством коммуникации благодаря надежности сети, качеству передачи голоса, отсутствию энергонезависимо сти, а также дополнительным сервисам: соединению без набора номера, уведомлению о поступлении нового вызова, переадресации вызова, сокращенному набору номера и многому другому.

Больше всего звонили в Новосибирской области - 109 млн., это почти 700 млн. минут. В Алтайском крае и Республике Алтай за год было осуществлено почти 100 млн. вызовов (490 млн. минут). В Кемеровской области абоненты компании совершили более 76 млн. звонков (408 млн. минут).

В период новогодних праздников, с 31 декабря 2016 года по 14 января 2017 года было совершено более 20 млн. телефонных звонков, что составило 3,6% от общего количества звонков за год.

Высокое качество обработки звонков в «пиковую» нагрузку было обеспечено благодаря современному коммутационному оборудованию. Компания постоянно модернизирует сеть что, повышает качество предоставляемых услуг стационарной связи в соответствии с требованиями времени и потребностями абонентов на территории Сибири.

«Домашняя телефония» остается для многих сибиряков популярной и востребованной услугой. В привычном проводном телефоне появляется всё больше функций, мигрировавших из мобильной связи, например, «вторая линия», когда абонент слышит о новом звонке при уже идущем разговоре, удержание вызова, Анти-АОН, будильник, автосекретарь и так далее, - рассказал Николай Зенин, Вице-Президент – Директор макрорегионально го филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком». - Мы идем в ногу со временем и хотим, чтобы наши клиенты имели возможность общаться со своими родными и близкими без помех и по приемлемой цене. Мы постоянно предлагаем нашим клиентам гибкие тарифные планы, учитывающие их потребности. Так, благодаря тарифным планам «Безлимитная Россия» и «Безлимитный Казахстан» наши абоненты могут оптимизировать семейные расходы на услуги связи и существенно сэкономить».