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Губерния: 30 августа 2016

Общество

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Готовы принять учеников и дошкольников

Автор: Олег Ратников

Школы и детские сады Иркутска готовы к началу учебного года. К такому выводу пришли специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Иркутску по итогам проведённых проверок. Как сообщила начальник отдела Наталья Кунцевич, проверки прошли в 69 муниципальных школах, 124 детских садах и 16 учреждениях дополнительного образования. Все детские сады и 64 школы приняты без замечаний.

Как пояснила заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман, претензии к школам №№ 31, 21, 27, 53 и 26 связаны с отсутствием запасного выхода с третьего этажа зданий. Поэтому администрация города запланировала средства для обустройства выходов в 2017 году. Все остальные недоработки будут устранены до первого сентября.

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Готовы принять учеников и дошкольников

Школы и детские сады Иркутска готовы к началу учебного года. К такому выводу пришли специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Иркутску по итогам проведённых проверок. Как сообщила начальник отдела Наталья Кунцевич, проверки прошли в 69 муниципальных школах...

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