44 социально значимых объекта будут введены в эксплуатацию в этом году в регионе

В Иркутской области в 2016 году будут введены в эксплуатацию 44 объекта социально-культурной сферы. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Руслан Болотов. Всего в текущем году ведётся строительство и реконструкция 54 объектов. Общий объём финансирования этих работ, по сравнению с прошлым годом, увеличился: в 2015 году на эти цели было направлено 3,2 млрд рублей, в 2016 – 3,6 млрд.

– Мы строим и сдаём объекты в этом году и одновременно проектируем и закладываем финансирование уже на следующие периоды. Так, в 2016 году нам удалось войти в федеральную программу совместно с Иркутском и приступить к строительству школы в микрорайоне Ново-Ленино. Сейчас мы готовим проекты, которые будем заявлять на следующий год, в частности, школу в Молодёжном. Кроме того, выделен земельный участок, ведётся подготовка для выдачи техусловий ещё одного знакового объекта для региона – «умной школы», – отметил Руслан Болотов.

Уже завершено строительство школ в посёлках Залари и Качуг, детских садов в Максимовщине, Хомутово, Берёзовом, больничного комплекса в Баяндае, ЦРБ в Кутулике, проведён капитальный ремонт второго палатного блока Областной клинической больницы, завершены работы на семи фельдшерско-акушерских пунктах. В этом году вводятся три физкультурно-оздоровительных комплекса, восемь плоскостных спортивных сооружений, дом культуры.

В 2016 году в регионе планируется отремонтировать более 60 км и построить 14,4 км региональных автомобильных дорог. Увеличено финансирование на местные дороги: предусмотрены субсидии муниципальным образованиям на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты автомобильных дорог местного значения в сумме 1,1 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает объём субсидий в 2015 году.