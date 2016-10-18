Инициативный Иркутск

Автор: Олег Ратников

Первый в Иркутске скейт-парк появился в микрорайоне Солнечный в рамках реализации проекта «Народные инициативы». На площадке вдоль улицы Дыбовского, напротив дома № 1а на проспекте Маршала Жукова установлено специальное оборудование – мини-пайп с двумя платформами и трамплином, три трамплина с платформой разной высоты, рампа для прыжков с трамплином, двухскатный фанбокс с плоскими заездами и двухскатный наклонный бордюр. Кроме этого выполнены планировка территории, устройство дренажной системы, на территории скейт-парка уложен асфальт, установлены бордюр и металлические защитные ограждения.

На прошлой неделе мэр города Дмитрий Бердников побывал ещё на двух площадках, благоустройство которых проводилось в рамках проекта «Народные инициативы». В частности, в пади Долгая в Свердловском округе отремонтированы ограждения и тротуары, а также установлены новые, выполнены санитарная обрезка и снос деревьев, покрашены столбы наружного освещения, оборудованы скамейки и урны. Кроме этого благоустроена территория на пересечении улиц Пролетарской и Некрасова в центре Иркутска. В новом сквере произведена планировка территории, установлены газонные бордюры, заасфальтированы дорожки и тротуары, высажены кустарники и восстановлен газон, подготовлены площадки для установки малых форм.

По информации заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства Евгения Дрокова, в рамках реализации проекта «Народные инициативы» в 2016 году в Иркутске благоустроены 19 различных площадок, которые были определены в результате рейтингового голосования горожан. На 15 из них работы уже завершены. Финансирование велось из регионального и местного бюджетов, общая сумма затрат составила около 25,5 миллиона рублей.

«В этом году Иркутск впервые участвовал в реализации этого проекта. Очень важно, что горожане активно включились в него. Такая работа будет продолжена и в следующем году, надеюсь на поддержку иркутян. Нам ещё многое предстоит сделать вместе», – подчеркнул Дмитрий Бердников.

Напомним, что проект «Народные инициативы» реализуется в Иркутской области с 2011 года. В этом году по инициативе мэра города Иркутск впервые стал его участником.