+ добавить комментарий

«Парковый» маршрут

«СибирьЭнергоТрейд» решает проблему транспортной доступности жилого района в пригороде Иркутска

Автор: Георгий Борисов

Транспортная доступность – один из ключевых вопросов, которые возникают перед покупателями жилья в пригороде. Несмотря на кажущуюся повальной автомобилизацию населения, жители новых районов не в последнюю очередь рассматривают возможность добраться до них на автобусе в качестве аргумента в пользу покупки квартиры. Решение вопроса о транспортной доступности жизненно необходимо и застройщикам. Так, АО «СибирьЭнергоТрейд» организовало скоростной маршрут из микрорайона «Парковый» до узловых остановок в Иркутске.

Одним из приоритетов развития Иркутского района в ближайшие годы становится расширение возможностей транспортной инфраструктуры и приведение качества дорожного полотна к нормативным показателям. В этом свете возрождается дискуссия о создании агломерации с центром в Иркутске. Не так давно в пользу возвращения к ней высказался депутат Государственной думы Сергей Тен, прокомментировавший запуск Министерством транспорта РФ проекта «Безопасные и качественные дороги». По словам парламентария, это позволит обеспечить плановое развитие города вместе с прилегающими к нему районами – Иркутским, Ангарским и Шелеховским, а заодно даст местным властям преимущество при получении поддержки из федерального бюджета на развитие дорожной инфраструктуры.

Вопрос транспортной доступности загородного жилья, ставшего в последние годы весьма привлекательным, жизненно важен для застройщиков, осваивающих в Иркутском районе земли Федерального фонда содействия жилищному строительству. «СибирьЭнергоТрейд» решил его за счёт организации движения маршрутного такси в жилой район «Парковый», расположенный вблизи посёлка Новолисиха – в 15 км от Иркутска. Маршрут его был составлен с учётом пожеланий местных жителей и пролегает до остановочных пунктов на основных транспортных развязках Иркутска, где, пересев на муниципальный транспорт, можно без проблем добраться до любой точки города. Учтено при этом было и время, которое может потребоваться людям, чтобы вовремя добраться до работы, школы, детского сада и других учреждений, работающих по традиционному графику. Для родителей детей, которые ходят в детский сад в Пивоварихе, специально был организован маршрут в утренние часы.

Жители «Паркового» уже успели положительно оценить нововведение. «Я очень рада, что теперь проживаю здесь, недалеко от города, где очень красиво, – говорит одна из них, Анастасия Ашихмина. – Раньше мы жили в городской квартире, и в плане комфорта квартира в «Парковом» ничем не отличается. Большое спасибо за маршрутку! Скоро ребёнок пойдёт в сад, и хотелось бы ещё хотя бы один вечерний рейс». Её соседка Ксения Чебурина добавляет, что ей «в целом всё нравится в «Парковом». «Природа, жители очень дружные, всегда готовы помочь, – замечает она. – И вообще здесь хорошо!» Плата за проезд по маршруту, который организовал «СибирьЭнергоТрейд», пока не взимается. Движение по нему будет осуществляться до того момента, когда в жилой район пустят муниципальный транспорт. А в ближайшее время по просьбам жителей «Паркового» дополнительно планируют ввес­ти вечерний рейс.