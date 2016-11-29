Rambler's Top100
rss       
 

Конкурент: 29 ноября 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Холодное отношение

Автор: Мария ПАНАРИНА

Представители муниципальных и региональных властей попали под административную ответственность, поскольку не приняли мер по предотвращению чрезвычайной ситуации в городе Вихоревка Братского района. Главу Вихоревского городского поселения Геннадия Пуляева суд уже обязал выплатить штраф 30 тыс. рублей, а в отношении министра ЖКХ Иркутской области Андрея Капитонова возбуждено административное дело. Тем временем за тепло в домах и социальных учреждениях Вихоревки борются аварийно-восстановительные бригады из областного центра и оперативная группа ГУ МЧС России по Иркутской области.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Вихоревского городского поселения ввела режим ЧС в городе 22 ноября. Эксплуатирующее угольную котельную «Водогрейная» ООО «Тепловые сети» в течение двух месяцев не могло стабилизировать работу самого большого в городе теплоисточника (обеспечивает 40% многоквартирных домов). По данным пресс-службы ГУ МЧ России по Иркутской области, городская котельная обслуживает 50 многоквартирных двух- и четырёхэтажных жилых домов с населением 630 человек и здание средней общеобразовательной школы № 101, в которой обучаются 429 детей.

Проблемы с отоплением в Вихоревке контролируются областным  ГУ МЧС с конца сентября. Именно тогда из-за некачественного ремонта котлов начались сбои в работе городской котельной. Ситуация обострилась 19-20 ноября, когда на телефон доверия ГУ МЧС стали поступать жалобы о понижении температуры в квартирах. По словам  начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова, жители Вихоревки замерзали потому, что на котельной был неисправен трактор и кочегар проспал свою смену. Из-за этого был остановлен один из трёх работающих котлов.

Оперативная группа ГУ МЧС, выехавшая в городское поселение 24 ноября, до сих пор находится там. Сотрудники МЧС следят за тем, как ведутся ремонтные работы в котельной, а также контролируют деятельность эксплуатирующего ООО «Тепловые сети» (компания зарегистрирована в городе Железногорске Красноярского края), которое с 

9 сентября управляет котельной по договору концессии. По информации пресс-службы областного правительства, с конца сентября в городе постоянно возникают проблемы с отоплением. До 18 октября в Вихоревке работала специальная комиссия правительства Иркутской области. Вихоревскому муниципальному образованию дважды поставляли уголь из аварийно-технического запаса  региона общим объёмом 4 тыс. тонн. Но ситуация с теплоснабжением в городе не улучшалась.

В пресс-службе регионального правительства также сообщают, что средств на поддержание качественной работы котельной было выделено достаточно. Летом на капитальный и текущий ремонт четырёх котлов было направлено 17,8 млн рублей из бюджета Иркутской области и 3,6 млн рублей из местного бюджета. Во время ремонта обнаружились проблемы, на решение которых дополнительно выделили ещё 6 млн рублей. 

Власти городского поселения не смогли предупредить возникновение ЧС в Вихоревке.  В отношении главы Вихоревского городского  поселения Геннадия Пуляева было возбуждено административное расследование за непринятие своевременных мер по предотвращению чрезвычайной ситуации. Валентин Нелюбов рассказал, что в пятницу, 25 ноября, суд обязал Пуляева заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Нелюбов добавил, что при повторном составлении протокола обвиняемый может лишиться руководящей должности.

Как сообщает ИА «Сибирские новости», когда на котельную «Водо­грейная» приехали депутаты Госдумы РФ Николай Николаев и Андрей Чернышёв, Геннадий Пуляев заявил, что ремонт котельной был недофинансирован. По его подсчётам, на эти цели на самом деле требовалось 70 млн рублей.

«За непринятие мер по предупреждению ЧС в отношении министра жилищно-коммунального хозяйства  Иркутской области Андрея Капитонова тоже возбуждено административное делопроизводство, которое будет вынесено на рассмотрение в суд», – отметил Валентин Нелюбов. 

В субботу под руководством начальника Сибирского регионального центра МЧС России Сергея Диденко состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. В работе комиссии участвовали и представители региональной власти.

Сергей Диденко подчеркнул, что Вихоревка замерзает не только из-за неисправности котельной и халатности эксплуатирующей организации. 

– Оперативной группой совмест­но с администрацией Вихоревского городского поселения проверено восемь социально значимых объектов: четыре школы, два детских сада и две больницы. Проверка показала, что руководителями учреждений не были приняты исчерпывающие меры по подготовке к зиме, – заявил Диденко. – Не проведены в требуемых объёмах ремонт и регулировка внутренних систем теплоснабжения, не обеспечено создание «теплового контура» зданий, уплотнение дверных и оконных проёмов. Отмечены существенные нарушения при эксплуатации отопительной системы города в целом, что приводит к большим теплопотерям. 

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, для  ликвидации аварийных ситуаций в котельной «Водогрейная» и на тепловых сетях Вихоревки созданы четыре бригады, укомплектованные необходимыми материалами и техникой. Уже начались регулировочные работы по теплосетям, ремонт повреждённых механизмов, устранение дефектов на газоходах в котельной.

Оперативная группа продолжает работать с населением Вихоревки. Рейды по квартирам показали, что в некоторых случаях в одном и том же доме в соседних квартирах температура может отличаться на 10 градусов. Но в основном температура в квартирах колеблется от 18 до 23 градусов выше нуля. 

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Ситуация

Исполнитель Стасюлевич

Министр культуры Иркутской области Ольга Стасюлевич продолжает свою вполне погромную деятельность по зачистке областных учреждений от компетентных руководителей, которых объединяет только одна общая черта – они были назначены бывшим министром культуры и руководителем Службы по...

29.11.2016, Конкурент
Ситуация

Холодное отношение

Представители муниципальных и региональных властей попали под административную ответственность, поскольку не приняли мер по предотвращению чрезвычайной ситуации в городе Вихоревка Братского района. Главу Вихоревского городского поселения Геннадия Пуляева суд уже обязал выплатить штраф 30 тыс. рублей...

29.11.2016, Конкурент
Ситуация

Незаменимый газ

Власти Качугского района готовы отказаться от газовых котельных, построенных шесть лет назад. Тогда планировалось организовать поставки сетевого газа. Использование угля позволило бы снизить затраты на отопление в два раза, утверждают в местной администрации...

25.11.2016, Сибирский энергетик
Ситуация

ЧС по недосмотру

Для решения проблем с отопительным сезоном в Вихоревке привлечены сотрудники «Иркутскэнерго»

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Вихоревке Братского района Иркутской области в связи со срывом отопительного сезона. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациями муниципального...

25.11.2016, Сибирский энергетик
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Комментарии

лента комментариев

Фоторепортажи

Реклама от YouDo
Профессиональные услуги летние фотосессии девушек на улице идеи, отзывы.
Услуги на YouDo: где найти начинающего фотографа цены, рекомендуем!
По ссылке красивые места для фотосессии рядом со ступино, смотреть варианты >>

Недвижимость

Новости компаний


Телефоны и адреса школ на интернет ресурсе obzorgoroda.su

Ортопедический матрас Dreamline Dream 3 DS

мезороллер обучение в москве
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний