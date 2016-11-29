Холодное отношение

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Восточно-Сибирская правда
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Представители муниципальных и региональных властей попали под административную ответственность, поскольку не приняли мер по предотвращению чрезвычайной ситуации в городе Вихоревка Братского района. Главу Вихоревского городского поселения Геннадия Пуляева суд уже обязал выплатить штраф 30 тыс. рублей, а в отношении министра ЖКХ Иркутской области Андрея Капитонова возбуждено административное дело. Тем временем за тепло в домах и социальных учреждениях Вихоревки борются аварийно-восстановительные бригады из областного центра и оперативная группа ГУ МЧС России по Иркутской области.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Вихоревского городского поселения ввела режим ЧС в городе 22 ноября. Эксплуатирующее угольную котельную «Водогрейная» ООО «Тепловые сети» в течение двух месяцев не могло стабилизировать работу самого большого в городе теплоисточника (обеспечивает 40% многоквартирных домов). По данным пресс-службы ГУ МЧ России по Иркутской области, городская котельная обслуживает 50 многоквартирных двух- и четырёхэтажных жилых домов с населением 630 человек и здание средней общеобразовательной школы № 101, в которой обучаются 429 детей.
Проблемы с отоплением в Вихоревке контролируются областным ГУ МЧС с конца сентября. Именно тогда из-за некачественного ремонта котлов начались сбои в работе городской котельной. Ситуация обострилась 19-20 ноября, когда на телефон доверия ГУ МЧС стали поступать жалобы о понижении температуры в квартирах. По словам начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова, жители Вихоревки замерзали потому, что на котельной был неисправен трактор и кочегар проспал свою смену. Из-за этого был остановлен один из трёх работающих котлов.
Оперативная группа ГУ МЧС, выехавшая в городское поселение 24 ноября, до сих пор находится там. Сотрудники МЧС следят за тем, как ведутся ремонтные работы в котельной, а также контролируют деятельность эксплуатирующего ООО «Тепловые сети» (компания зарегистрирована в городе Железногорске Красноярского края), которое с
9 сентября управляет котельной по договору концессии. По информации пресс-службы областного правительства, с конца сентября в городе постоянно возникают проблемы с отоплением. До 18 октября в Вихоревке работала специальная комиссия правительства Иркутской области. Вихоревскому муниципальному образованию дважды поставляли уголь из аварийно-технического запаса региона общим объёмом 4 тыс. тонн. Но ситуация с теплоснабжением в городе не улучшалась.
В пресс-службе регионального правительства также сообщают, что средств на поддержание качественной работы котельной было выделено достаточно. Летом на капитальный и текущий ремонт четырёх котлов было направлено 17,8 млн рублей из бюджета Иркутской области и 3,6 млн рублей из местного бюджета. Во время ремонта обнаружились проблемы, на решение которых дополнительно выделили ещё 6 млн рублей.
Власти городского поселения не смогли предупредить возникновение ЧС в Вихоревке. В отношении главы Вихоревского городского поселения Геннадия Пуляева было возбуждено административное расследование за непринятие своевременных мер по предотвращению чрезвычайной ситуации. Валентин Нелюбов рассказал, что в пятницу, 25 ноября, суд обязал Пуляева заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Нелюбов добавил, что при повторном составлении протокола обвиняемый может лишиться руководящей должности.
Как сообщает ИА «Сибирские новости», когда на котельную «Водогрейная» приехали депутаты Госдумы РФ Николай Николаев и Андрей Чернышёв, Геннадий Пуляев заявил, что ремонт котельной был недофинансирован. По его подсчётам, на эти цели на самом деле требовалось 70 млн рублей.
«За непринятие мер по предупреждению ЧС в отношении министра жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области Андрея Капитонова тоже возбуждено административное делопроизводство, которое будет вынесено на рассмотрение в суд», – отметил Валентин Нелюбов.
В субботу под руководством начальника Сибирского регионального центра МЧС России Сергея Диденко состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. В работе комиссии участвовали и представители региональной власти.
Сергей Диденко подчеркнул, что Вихоревка замерзает не только из-за неисправности котельной и халатности эксплуатирующей организации.
– Оперативной группой совместно с администрацией Вихоревского городского поселения проверено восемь социально значимых объектов: четыре школы, два детских сада и две больницы. Проверка показала, что руководителями учреждений не были приняты исчерпывающие меры по подготовке к зиме, – заявил Диденко. – Не проведены в требуемых объёмах ремонт и регулировка внутренних систем теплоснабжения, не обеспечено создание «теплового контура» зданий, уплотнение дверных и оконных проёмов. Отмечены существенные нарушения при эксплуатации отопительной системы города в целом, что приводит к большим теплопотерям.
По данным пресс-службы правительства Иркутской области, для ликвидации аварийных ситуаций в котельной «Водогрейная» и на тепловых сетях Вихоревки созданы четыре бригады, укомплектованные необходимыми материалами и техникой. Уже начались регулировочные работы по теплосетям, ремонт повреждённых механизмов, устранение дефектов на газоходах в котельной.
Оперативная группа продолжает работать с населением Вихоревки. Рейды по квартирам показали, что в некоторых случаях в одном и том же доме в соседних квартирах температура может отличаться на 10 градусов. Но в основном температура в квартирах колеблется от 18 до 23 градусов выше нуля.
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