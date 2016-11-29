Холодное отношение

Автор: Мария ПАНАРИНА

Представители муниципальных и региональных властей попали под административную ответственность, поскольку не приняли мер по предотвращению чрезвычайной ситуации в городе Вихоревка Братского района. Главу Вихоревского городского поселения Геннадия Пуляева суд уже обязал выплатить штраф 30 тыс. рублей, а в отношении министра ЖКХ Иркутской области Андрея Капитонова возбуждено административное дело. Тем временем за тепло в домах и социальных учреждениях Вихоревки борются аварийно-восстановительные бригады из областного центра и оперативная группа ГУ МЧС России по Иркутской области.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Вихоревского городского поселения ввела режим ЧС в городе 22 ноября. Эксплуатирующее угольную котельную «Водогрейная» ООО «Тепловые сети» в течение двух месяцев не могло стабилизировать работу самого большого в городе теплоисточника (обеспечивает 40% многоквартирных домов). По данным пресс-службы ГУ МЧ России по Иркутской области, городская котельная обслуживает 50 многоквартирных двух- и четырёхэтажных жилых домов с населением 630 человек и здание средней общеобразовательной школы № 101, в которой обучаются 429 детей.

Проблемы с отоплением в Вихоревке контролируются областным ГУ МЧС с конца сентября. Именно тогда из-за некачественного ремонта котлов начались сбои в работе городской котельной. Ситуация обострилась 19-20 ноября, когда на телефон доверия ГУ МЧС стали поступать жалобы о понижении температуры в квартирах. По словам начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова, жители Вихоревки замерзали потому, что на котельной был неисправен трактор и кочегар проспал свою смену. Из-за этого был остановлен один из трёх работающих котлов.

Оперативная группа ГУ МЧС, выехавшая в городское поселение 24 ноября, до сих пор находится там. Сотрудники МЧС следят за тем, как ведутся ремонтные работы в котельной, а также контролируют деятельность эксплуатирующего ООО «Тепловые сети» (компания зарегистрирована в городе Железногорске Красноярского края), которое с

9 сентября управляет котельной по договору концессии. По информации пресс-службы областного правительства, с конца сентября в городе постоянно возникают проблемы с отоплением. До 18 октября в Вихоревке работала специальная комиссия правительства Иркутской области. Вихоревскому муниципальному образованию дважды поставляли уголь из аварийно-технического запаса региона общим объёмом 4 тыс. тонн. Но ситуация с теплоснабжением в городе не улучшалась.

В пресс-службе регионального правительства также сообщают, что средств на поддержание качественной работы котельной было выделено достаточно. Летом на капитальный и текущий ремонт четырёх котлов было направлено 17,8 млн рублей из бюджета Иркутской области и 3,6 млн рублей из местного бюджета. Во время ремонта обнаружились проблемы, на решение которых дополнительно выделили ещё 6 млн рублей.

Власти городского поселения не смогли предупредить возникновение ЧС в Вихоревке. В отношении главы Вихоревского городского поселения Геннадия Пуляева было возбуждено административное расследование за непринятие своевременных мер по предотвращению чрезвычайной ситуации. Валентин Нелюбов рассказал, что в пятницу, 25 ноября, суд обязал Пуляева заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Нелюбов добавил, что при повторном составлении протокола обвиняемый может лишиться руководящей должности.

Как сообщает ИА «Сибирские новости», когда на котельную «Водо­грейная» приехали депутаты Госдумы РФ Николай Николаев и Андрей Чернышёв, Геннадий Пуляев заявил, что ремонт котельной был недофинансирован. По его подсчётам, на эти цели на самом деле требовалось 70 млн рублей.

«За непринятие мер по предупреждению ЧС в отношении министра жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области Андрея Капитонова тоже возбуждено административное делопроизводство, которое будет вынесено на рассмотрение в суд», – отметил Валентин Нелюбов.

В субботу под руководством начальника Сибирского регионального центра МЧС России Сергея Диденко состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. В работе комиссии участвовали и представители региональной власти.

Сергей Диденко подчеркнул, что Вихоревка замерзает не только из-за неисправности котельной и халатности эксплуатирующей организации.

– Оперативной группой совмест­но с администрацией Вихоревского городского поселения проверено восемь социально значимых объектов: четыре школы, два детских сада и две больницы. Проверка показала, что руководителями учреждений не были приняты исчерпывающие меры по подготовке к зиме, – заявил Диденко. – Не проведены в требуемых объёмах ремонт и регулировка внутренних систем теплоснабжения, не обеспечено создание «теплового контура» зданий, уплотнение дверных и оконных проёмов. Отмечены существенные нарушения при эксплуатации отопительной системы города в целом, что приводит к большим теплопотерям.

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, для ликвидации аварийных ситуаций в котельной «Водогрейная» и на тепловых сетях Вихоревки созданы четыре бригады, укомплектованные необходимыми материалами и техникой. Уже начались регулировочные работы по теплосетям, ремонт повреждённых механизмов, устранение дефектов на газоходах в котельной.

Оперативная группа продолжает работать с населением Вихоревки. Рейды по квартирам показали, что в некоторых случаях в одном и том же доме в соседних квартирах температура может отличаться на 10 градусов. Но в основном температура в квартирах колеблется от 18 до 23 градусов выше нуля.