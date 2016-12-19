+ добавить комментарий

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Сибирский энергетик: 19 декабря 2016

Общество

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Самые перспективные из стартапов

Три проекта иркутских энергетиков будут участвовать в корпоративном акселераторе GenerationS в Иркутске

Автор: Мария ПОРОЕВА

В Иркутске пройдут мероприятия корпоративного акселератора в сфере высоких технологий и решений в области энергетики Power&Energy федерального акселератора технологических проектов GenerationS. Как сообщает SmartBabr, 13 проектов со всей России пройдут «ускорение» на базе Иркутской электросетевой компании, три из них – из Иркутска. Всего было подано 306 заявок.

Финалистами конкурса на участие в акселераторе стали следующие проекты: «Интеллектуальная децентрализованная противоаварийная автоматика энергосистем», «Устройство определения остаточного ресурса работы трансформатора», «Интеллектуальное управление качеством электроэнергии в системах электроснабжения железных дорог».

Трек Power&Energy в GenerationS-2016 запущен для самых перспективных российских стартапов в области энергетики и развития персональных источников и накопителей энергии. Индустриальным партнёром направления стала «Иркутская электросетевая компания» (входит в корпорацию «ЕвроСибЭнерго»), а оператором – «Лермонтов-инновации».

Первая часть корпоративного акселератора Power&Еnergy прошла в Москве 22-23 ноября 2016 года. План акселерационной программы представил замначальника департамента развития предпринимательства и потребительского рынка комитета экономики администрации Иркутска Виктор Ланцов.

Программа корпоративного акселератора рассчитана на два месяца и включает в себя серии семинаров и мастер-классов ведущих экспертов энергетической сферы, посещение производственных объектов индустриального партнёра, встречи с успешными отраслевыми предпринимателями и инвесторами, индивидуальные консультации и практические задания.

Демо-день корпоративного акселератора пройдёт 17 января 2017 года. Суперфинал GenerationS состоится в марте 2017 года. Там команды-победители будут претендовать на призовой фонд GenerationS-2016, который составит 15 млн рублей, а общая стоимость призов от партнёров превысит 100 млн рублей.

GenerationS – самый масштабный стартап-акселератор России и Восточной Европы, проводится ОАО «Российская Венчурная Компания» с 2013 года. В ходе акселератора лучшие проекты, отобранные по результатам многоступенчатой экспертизы, получают интенсивное развитие и широкие возможности по привлечению инвестиций.

С 2015 года ресурсы GenerationS используются для создания корпоративных акселераторов. Корпорации принимают непосредственное участие в отборе, экспертизе и акселерации проектов, исходя из своих потребностей в инновационных разработках.

 

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