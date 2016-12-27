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Иркутский репортер: 27 декабря 2016

Общество

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Рождественская ночь в галерее

Автор: ИА «Сибирские новости»

«Ночь накануне Рождества» пройдёт в пространстве Галереи Виктора Бронштейна в рамках персональной выставки художника Зорикто Доржиева 6 января 2017 года с 21:00 до 24:00. Подобное «рождественское» мероприятие состоится в галерее во второй раз.

В холле галереи гостей будут ждать сладкая лавка, фотозона, площадка для творчества, где дети и взрослые смогут создать панно в особой смешанной технике, которую использует в своих работах художник. Самым маленьким посетителям предложат тематические ребусы и весёлые загадки. Завершится вечер просмотром художественного фильма «Дом солнца» (2009), в съёмках которого принимал участие бурятский художник.

Кроме того, на протяжении вечера будут открыты все действующие экспозиции, а в рамках «Теории хаоса» будет звучать специально разработанная и записанная интерактивная экскурсия.

Напомним, выставка будет работать по 22 января 2017 года. Новый концептуальный проект автора впервые представлен в Иркутске. В экспозицию вошло около 40 живописных работ из собрания галереи «Ханхалаев» (Москва). Полотна созданы мастером с 2012 по 2016 год, они выполнены не только в традициях реалистической живописи, стилизации, но и в полюбившейся художнику смешанной технике, где материалами для создания произведений стали ткани и металл.

Зорикто Доржиев родился в Улан-Удэ в семье художников Риммы и Бальжинимы Доржиевых. После окончания Бурятского республиканского училища культуры и искусств он продолжил обучение в Красноярском государственном художественном институте на кафедре живописи. Работы мастера хранятся в частных и музейных коллекциях во многих странах, а среди почитателей таланта художника немало известных политиков, бизнесменов, звезд кино и музыки.

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