Рождественский приём многодетных семей состоялся в Иркутске

Автор: Соб. инф.

Рождественский приём многодетных семей состоялся в Иркутске. В нём приняли участие 24 семьи, в которых в православных традициях воспитываются от трёх до шести детей. Мэр города Дмитрий Бердников и митрополит Иркутский и Ангарский Вадим поздравили гостей с праздником. На встрече также присутствовали представители православных церковных приходов Иркутска.

– Я рад, что наши рождественские встречи становятся доброй традицией, – отметил Дмитрий Бердников. – Наступивший год объявлен в Иркутске Годом семьи. И это не случайно. Ведь семейные ценности являются самыми важными в жизни. В наши дни решение воспитать трёх и более ребятишек – настоящий подвиг. Спасибо за то, что вы находите в себе силы воспитывать, растить детей и давать им всё лучшее.

Со словами поздравления с Рождеством выступил митрополит Иркутский и Ангарский Вадим.

– Семья имеет исключительное значение в становлении мировоззрения человека. В семье закладываются основы нравственности. Выросшие в атмосфере любви дети будут расти созидателями и нести любовь к людям, что очень важно, – подчеркнул глава епархии.

На празднике выступили артисты Иркутского городского театра народной драмы и семьи Старцевых и Бичевиных. Всем семьям по окончании рождественского приёма вручили подарки.