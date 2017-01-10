Иркутская школа № 9 откроется после ремонта 10 января

Иркутская средняя общеобразовательная школа № 9 после проведённого ремонта начнёт работу 10 января. Готовность учебного заведения накануне проверил мэр города Дмитрий Бердников.

С октября по декабрь 2016 года выполнены все необходимые работы по ремонту правой части центрального блока здания – каркас усилен стальными канатами, проведено укрепление и усиление фундамента, завершено восстановление повреждённой отделки.

По словам главы города, работа по включению школы № 9 в программу капитального ремонта продолжится.

В 2017 году будет завершена разработка проектно-сметной документации.

В ходе подготовки к составлению ПСД в сентябре 2016 года эксперты провели обследование фундамента здания и выявили в одном из блоков его проседание. Мэром Иркутска было принято решение провести внеплановый ремонт, чтобы обеспечить безопасное пребывание детей в здании. С 22 сентября 175 учеников начальных классов учились в филиале школы № 9. 560 школьников с 5 по 11 класс посещали школы №№ 21, 65, 72. Единство классов и нагрузка на учителей были сохранены.