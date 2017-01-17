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Восточно-Сибирская правда: 17 января 2017

Общество

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ЗамГлавы регионального Роспотребнадзора оставлен под домашним арестом

Автор: ИА «Сибирские новости»

Иркутский областной суд 16 января оставил без изменения решение Кировского районного суда Иркутска – Михаил Лужнов по-прежнему под подпиской о невыезде. «Апелляционное представление прокуратуры не удовлетворено», – сообщает пресс-служба регионального суда.

Напомним, прокуратура обжаловала решение Кировского районного суда, отказавшего следствию в аресте Лужнова. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Михаил Лужнов временно отстранён от должности заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора.

Установлено, что с мая текущего года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник». Лужнов, как полагает следствие, не принял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов.

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Иркутский областной суд 16 января оставил без изменения решение Кировского районного суда Иркутска – Михаил Лужнов по-прежнему под подпиской о невыезде. «Апелляционное представление прокуратуры не удовлетворено», – сообщает пресс-служба регионального суда.Напомним, прокуратура обжаловала решение Кировского районного суда...

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