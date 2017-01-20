Нажмут на корпоративный акселератор

Автор: Георгий Борисов

Эксперты из числа руководителей ОАО «Иркутская электросетевая компания» и АО «ЕвроСибЭнерго» помогут авторам перспективных разработок начать сотрудничество с потенциальными крупными заказчиками. Такова задача корпоративного акселератора трека Power&Energy крупнейшего в России и Восточной Европе стартап-акселератора GenerationS, который стартовал в Иркутске 16 января.

Об этом сообщает пресс-служба АО «РВК», организатора мероприятия. Его участниками стали 13 проектов в области «умной» энергетики, отобранные по итогам экспертизы 300 заявок со всей России.

Разработки, представленные во время акселератора, касаются разных отраслей. В их числе – роботизированный комплекс для диагностики воздушных линий электропередачи, трансформатор с керамической изоляцией, автоматизированная точка коммерческого учёта энергии, программное обеспечение для прогнозирования электропотребления, новые методы контроля оборудования и многое другое. Все они в той или иной степени соответствуют перспективным направлениям развития отрасли, которые, отмечает директор по развитию и технологическим присоединениям ИЭСК Евгений Вечканов, заключаются в повышении эффективности передачи электроэнергии, совершенствовании систем её учёта и повышении её качества.

В каждой из перечисленных областей с середины октября идёт работа с участием экспертов и менторов – сотрудников компаний-партнёров акселератора. По её итогам отобраны несколько разработок, которые могут быть внедрены в ИЭСК и на предприятиях «ЕвроСибЭнерго». Работая в Иркутске в течение недели, их авторы смогут доработать свои проекты и представить их профильным инвесторам, а заодно обсудить новые технологии в ходе семинаров и мастер-классов. 24 января они выставят их на суд экспертного жюри. Три лучших проекта разделят призовой фонд в 1 млн рублей. Суперфинал GenerationS состоится в апреле 2017 года. Победители отраслевых треков будут претендовать на призовой фонд GenerationS-2016 в размере 15 млн рублей, а общая стоимость призов от партнёров превысит 100 млн рублей.