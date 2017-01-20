+ добавить комментарий

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Сибирский энергетик: 20 января 2017

Экономика

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Год с положительным зарядом

Красноярская ГЭС наращивает выработку и готовится к модернизации гидротурбин

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

Энергетика Сибири богата на юбилеи. Шесть десятков лет назад началось строительство Красноярской ГЭС, в 1961 году в её плотину уложили первый кубометр бетона. А в 2017 году исполнится полвека с того момента, как заработал первый гидроагрегат станции. Завершая один юбилейный год на волне роста выработки, Красноярская ГЭС готовится встретить следующий заменой рабочих колёс.

Треть выработки электричества всей энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва. Почти 58% энергии, которую оба региона получили благодаря Енисею и Ангаре. То есть более 17,6 млрд кВт-ч, которые за 11 месяцев 2016 года произвела Красноярская ГЭС – вторая в России по установленной мощности и первая по располагаемой.  И если на Ангаре маловодье продолжается, то на Енисее низкая водность сменилась высокой, так что выработка станции увеличилась более чем на 15% по сравнению с январём-ноябрём прошлого года. 

Однако не одни лишь миллиарды киловатт-часов, несомненно, жизненно важные для экономики, определяют значение Красноярской ГЭС. «Мы находимся в центре Сибири, поэтому являемся регулятором энергопотоков, – объясняет директор станции Сергей Каминский. – У нас водохранилище годового регулирования, то есть всю набранную воду мы вырабатываем. Байкал же постоянно даёт подпор. На водохранилище Иркутской ГЭС коэффициент использования мощности 0,65, на красноярском – 0,3-0,4. Так задумана наша станция: мы имеем технологическую возможность восполнить выпавшие мощности из объединённой энергосистемы Сибири». Не так давно были проведены испытания генерирующего оборудования Красноярской ГЭС, цель которых заключалась в том, чтобы определить, какую предельную мощность она может поставлять. Их результат сомнений не вызывает: все 12 гидроагрегатов способны выдать 6 ГВт, как то установлено проектом и заводом-изготовителем. 

Оборудование – лишь часть того фундамента, на котором держится надёжная и стабильная работа Красноярской ГЭС. Её обеспечивают и те люди, которые трудятся на станции. Сегодня это 550 человек – не так много, как те 25 тысяч человек, которые строили станцию, но и не так мало для современного предприятия гидроэнергетики. Их директора Ассоциация менеджеров с издательским домом «Коммерсантъ» включила в тысячу лучших управленцев России по результатам 2016 года. Среди руководителей топливно-энергетического комплекса Сергей Каминский занял третье место. «Коммерсантъ» пишет, что рейтинг был составлен по принципу «лучшие выбирают лучших: топ-менеджеры оценивают топ-менеджеров, функциональные управленцы оценивают функциональных управленцев. Это позволяет «получить максимально аутентичную оценку профессиональной репутации коллег». Сам Сергей Николаевич подчёркивает: «За каждой высокой оценкой руководителя – труд людей». 

Работа коллектива в октябре 2016 года принесла Красноярской ГЭС вторую победу в номинации «Лидеры по производительности труда в энергетике России» конкурса «Производительность труда. Лидеры промышленности России». Очередное свидетельство профессионализма – паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, получение которого ещё раз подтверждает, что оборудование и сотрудники станции готовы к любым нагрузкам. К слову о технике: ещё в 1991 году Ленгидропроект разработал первый план масштабной реконструкции станции. Модернизация 12 генераторов, продлившаяся несколько лет, показала, что подобные мероприятия надо планировать и осуществлять заблаговременно. Установленный срок эксплуатации каждой машины после модернизации увеличился вдвое и составляет теперь 40 лет, что в два раза увеличивает срок эксплуатации. Реконструкция ротора, замена генераторных выключателей элегазовыми комплексами, обновление разъединителей и модернизация открытых распределительных устройств напряжением 220 и 500 кВ, переход от аналоговой и релейной систем к цифровой технике привели к снижению эксплуатационных расходов и повышению надёжности энергоснабжения потребителей. Первый этап масштабных работ завершился в декабре 2015 года с окончанием модернизации распредустройства 500 кВ. Следующий стартовал в 2016 году и продлится до 2040 года. Он включает в себя замену гидромеханического оборудования – рабочих колёс и силовых трансформаторов. Рабочие колёса – их изготавливают на Ленинградском металлической заводе, который сегодня входит в состав ПАО «Силовые машины» – прибудут на станцию летом 2017 года. Только на изготовление и установку этих элементов на двух гидроагрегатах будет израсходовано более 

1 млрд рублей, в общей сложности затраты на программу модернизации в наступившем году составят 1,6 млрд рублей. 

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