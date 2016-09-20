|
издательская группа
Восточно-Сибирская правда
|
|
ВСП.RU
медиа-портал
|
печать закладка код для блога обсуждение
Размер шрифта:
«Ростелеком» предложил новый взгляд на развитие региональной медицинской информационной системы Иркутской области
«Ростелеком» и Министерство здравоохранения Иркутской области провели конференцию “Преимущества, задачи и практические вопросы внедрения и использования медицинской информационной системы в медицинских учреждениях». На мероприятии собралось более 90 представителей медицинского сообщества из Приангарья. Это главные врачи медучреждений, IT-специалисты, руководители профильных комитетов здравоохранения, разработчики программного обеспечения.
«Ключевая цель конференции - обсудить преимущества и задачи региональной медицинской информационной системы. Мы постарались объединить доклады разработчиков IT-решений и опыт внедрения программных продуктов. Уверен, что работа на совещании поможет улучшить взаимодействие между всеми участниками процесса информатизации», – прокомментировал заместитель директора Иркутского филиала Сергей Заушицин.
Участники конференции обсудили популяризацию регионального портала пациента «Кврачу38.рф» – электронной онлайн-регистрат
Теги статьи:
Для справки. Масштабный проект создания в Иркутской области региональной медицинской информационной системы начат в 2013 году. Ранее «Ростелеком» по заказу министерства организовал корпоративную VPN-сеть, охватившую лечебно-профилак
Также в рамках мероприятия были представлены новые облачные услуги «Новая телефония», «Видеокомфорт», «Видеоконференци
Комментарии Facebook
Комментарии Вконтакте
|
Обсуждаемое
Комментарии
Новости компаний
Телефоны театров на интернет портале obzorgoroda.su
электровелоколесо купить
"ТПппПЗБбШп 100х2х0,64"
nahabino.biomatras.ru
супер таблетки при выпадение волос
Комментарии на сайте
+ добавить комментарий