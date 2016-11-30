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Восточно-Сибирская правда
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Более 100 тысяч абонентов «Ростелекома» в Иркутской области пользуются «Личным кабинетом»
Количество абонентов – физических лиц, зарегистрированн
Единый личный кабинет от «Ростелекома» – это персональный виртуальный офис, в котором можно управлять подключенными услугами, просматривать информацию о балансе, платежах и начислениях, сменить тарифный план и подключить новые услуги, оплатить услуги связи, получить ответы на часто задаваемые вопросы. ЕЛК – мощный и современный инструмент абонента – позволяет присоединить лицевые счета абонентов «Ростелекома», проживающих в любом регионе Российской Федерации.
Возможностями Единого личного кабинета могут воспользоваться и потенциальные абоненты «Ростелекома»: зарегистрировать
«Компания «Ростелеком» стремится к тому, чтобы «Личный кабинет» стал единой точкой входа для клиентов, где они дистанционно и в удобное для себя время смогут решить большинство задач. Наиболее востребованными сервисами у пользователей личным кабинетом стали: управление платежами, детализация личного трафика и подбор тарифных планов», – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.
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