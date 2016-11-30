Более 100 тысяч абонентов «Ростелекома» в Иркутской области пользуются «Личным кабинетом»

Количество абонентов – физических лиц, зарегистрированн ых в Едином личном кабинете (ЕЛК) «Ростелекома» в Приангарье превысило 100 000. Прирост пользователей с начала 2016 года составил 40%.

Единый личный кабинет от «Ростелекома» – это персональный виртуальный офис, в котором можно управлять подключенными услугами, просматривать информацию о балансе, платежах и начислениях, сменить тарифный план и подключить новые услуги, оплатить услуги связи, получить ответы на часто задаваемые вопросы. ЕЛК – мощный и современный инструмент абонента – позволяет присоединить лицевые счета абонентов «Ростелекома», проживающих в любом регионе Российской Федерации.

Возможностями Единого личного кабинета могут воспользоваться и потенциальные абоненты «Ростелекома»: зарегистрировать ся, подать заявку на подключение услуг компании: «Домашний телефон», «Домашний интернет», «Интерактивное телевидение», а в 2017 году – мобильную связь. Также абоненты могут оплачивать услуги других абонентов «Ростелекома», предварительно присоединив их лицевые счета к своей учетной записи. Зарегистрировать ся в ЕЛК можно на корпоративном сайте www.rt.ru по ссылке «Личный кабинет», а также установив бесплатное приложение Мобильный Единый личный кабинет «RT kabinet» для мобильных устройств в AppStore и Google Play.