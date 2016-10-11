Уважаемые иркутяне!

Если в вашем доме печное отопление, помните, что пожар в жилом доме в ряде случаев происходит из-за неисправности его эксплуатации. Без крова можете остаться не только вы, но и ваши соседи. Нередко случается, что на пожаре погибают люди. А это невосполнимая потеря.

Поэтому необходимо знать и соблюдать следующие правила:

* дымовые трубы должны быть выложены из обложенного красного полнотелого кирпича. Устройство деревянных, гипсоволокнистых, железных труб не допускается. Печи и дымоходы в местах соприкосновения их с деревянными частями здания (потолок, перегородка, стена) должны иметь кирпичные разделки или отступки не менее 51 см до защищённых мокрой штукатуркой (толщиной не менее 3 см) конструкций;

* своевременно, не реже одного раза в три месяца, удаляйте сажу – это горючий материал. Если из трубы вылетают искры, это тревожный сигнал, предшествующий воспламенению. В стенах дымоходов и труб образуются трещины, в воздух вырываются не только искры, но и пламя. Своевременно белите трубы и дымоходы, чтобы вовремя заметить трещины и отверстия;

* нередко причиной пожара становится перекаливание печи, поэтому топить надо умело, умеренно, при сильных морозах понемногу, с перерывами через каждые два часа;

* на полу перед топочными дверцами прибейте металлический лист размером 50х70 см, он не даст возникнуть пожару, если из топки вывалится уголёк или искра.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска обращается к жителям города: будьте благоразумны, принимайте все меры предосторожности, чтобы не допустить пожара.

Если всё же случилась беда – не паникуйте!

Звоните по телефону 101.

Примите меры к эвакуации людей и самостоятельному тушению.