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Восточно-Сибирская правда
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Уточнение
В прошлом номере «Восточно-Сибирской правды» сообщалось о том, что центру русского языка, фольклора и этнографии был передан автомобиль повышенной проходимости «УАЗ-Патриот». В тексте была допущена неточность. Автомобиль был приобретён для центра не за счёт областного бюджета, а благодаря средствам из внебюджетных источников.
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