О проведении торгов

Организатор торгов – конкурсный управляющий Слайковский Дмитрий Гамлетович (ИНН 380500467410, СНИЛС 071-380-787 64), член Ассоциации «ВАУ «Достояние» (ОГРН 1117800013000, ИНН 7811290230, адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7,

оф. 315), действующий на основании решения от 10.12.2015 г. и определения от 08.07.2015 г. Арбитражного суда Иркутской области по делу А19-7351/2015, сообщает о результатах повторных торгов № 1279-ОАОФ в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «Термо-Шилд Байкал» (ИНН 3811081623, ОГРН 1043801541850, КПП 381101001, место нахождения: 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 250а, кв. 15), назначенных на 28.12.2016 г. на ЭТП «Аукцион-Центр». По лотам № 5, № 6, № 7, № 8 торги признаны несостоявшимися в связи с недостаточным количеством участников. Корреспонденция конкурсному управляющему подлежит направлению по адресу: 665730, Иркутская обл., г. Братск, ул. Пирогова, дом 1/2, кв. 7, электронный адрес: dima55568@mail.ru.