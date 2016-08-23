+ добавить комментарий

Медленно, но верно

У жителей Приангарья снова растёт интерес к кредитам

Автор: Татьяна Постникова

Судя по отчётным данным банков, жители Иркутской области любят брать кредиты. Среднестатистический иркутянин с начала 2016 года взял у банков в долг больше денег, чем такой же среднестатистический россиянин. И если в прошлом году на волне кризиса и повышенных ставок жители области умерили свой кредитный аппетит, то в этом году снова «проголодались». Как результат – 30-процентный рост объёмов кредитования. Эксперты тем временем сдержанно говорят о перспективах и указывают на значительный разрыв в уровне объёмов кредитования и доходов населения.

Наибольшим спросом у жителей Приангарья, по данным банков, после кредитов наличными пользуется ипотека

Деньги на вырост

– Два-три сообщения в неделю с информацией, что мне одобрен кредит, – иркутянка Нина Фёдорова просматривает список sms в телефоне. Так, один из популярных розничных банков присылает ей предложения по кредитам строго два раза в месяц. Судя по ним, с начала года финансовые дела у Нины пошли в гору: если в январе банк предлагал ей оформить кредит на 200 тыс. рублей, то к лету эта сумма выросла уже до 850 тыс. Параллельно ещё один банк регулярно пишет, что ей одобрена кредитная карта с лимитом в 30 тыс. рублей. При этом доходы Фёдоровой не изменились. «Зарплата по сравнению с прошлым годом даже немного снизилась», – говорит собеседница «Конкурента». А вот отношение к кредитам поменялось: если в начале года она вообще не собиралась брать деньги у банков в долг, то сейчас уже думает о том, где лучше условия.

Крупнейшие банки уже тоже отметили растущий спрос со стороны населения на кредиты. О двукратном росте объёмов выдачи займов по сравнению с прошлым годом заявил Байкальский банк Сбербанка РФ, клиенты которого оформили кредитов на общую сумму более 35,5 млрд рублей. Ещё более впечатляющие показатели у банка ВТБ24 в Иркутске: у них объём кредитов наличными вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 3,6 раза – до 5,4 млрд. Отследить эти положительные изменения можно и на статистике Центрального банка РФ. По данным ЦБ РФ, за первое полугодие жители Иркутской области получили в банках в форме займов 57,6 млрд рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. Однако по-прежнему на 40% меньше, чем было в первом полугодии 2014 года, когда объёмы кредитования населения били все рекорды.

Наибольшим спросом у жителей Приангарья, по данным банков, после кредитов наличными пользуется ипотека. На её долю приходится 12% от общего объёма займов физлицам. Далее идут кредиты для малого и среднего бизнеса, а также автокредиты, которые в этом году также показали небольшой рост.

Аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич говорит, что на объёмы кредитования существенно повлияли два фактора. «Первым из них выступает снижение ставок, причём не только за счёт снижения ключевой ставки ЦБ РФ, – говорит Зварич. – Банки со своей стороны сейчас тоже пытаются привлечь качественных заёмщиков и сами снижают ставки, стараясь предоставить лучшие условия на рынке». Позитивно оценивает эксперт и ситуацию в стране в целом: по его мнению, росту спроса на кредиты способствует стабилизация экономической ситуации в стране. «Люди становятся всё более уверенными в том, что им удастся погасить кредит», – считает Богдан Зварич. Улучшаться ситуация, по мнению эксперта, продолжит как минимум до середины 2017 года. В первую очередь за счёт дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики со стороны ЦБ РФ. Впрочем, ожидают аналитики и дальнейших позитивных изменений в экономике.

Занимательная история в цифрах

Между тем куда интереснее текущее соотношение количества кредитов на душу населения. По данным ЦБ РФ, в Иркутской области этот показатель выше, чем в среднем по России. На 1 июля 2016 года долг среднестатистического россиянина перед банками составляет 72 тыс. рублей. Для сравнения: в Сибирском федеральном округе (СФО) эта цифра более 76 тыс. рублей. Иркутская область на этом фоне заметно выделяется: в среднем один житель Приангарья имеет кредитов на сумму 89 тыс. рублей. Больше в СФО только в Красноярском крае, где этот же показатель составляет почти 92 тыс. рублей.

Активнее оформляли кредиты жители региона и в первые шесть месяцев 2016 года. В среднем каждый житель области с начала года взял у банков в кредит 23,8 тыс. рублей. Для сравнения: в СФО этот же показатель составляет всего 20,4 тыс. рублей, по стране в целом – 22,3 тыс. Ещё интереснее ситуация в соседних с нами регионах. Меньше всего в СФО кредитов оформляют жители трёх республик – Алтая, Тывы и Хакасии. Все вместе жители этих трёх субъектов оформили с начала года 14,8 млрд рублей займов, то есть меньше 14 тыс. рублей на человека. Это, например, меньше, чем в Республике Бурятия, на каждого жителя которой приходится в среднем 18,3 тыс. рублей кредитов.

Любопытно при этом другое соотношение. По данным Росстата, Иркутская область находится всего лишь на 55-м месте по уровню доходов населения, тогда как по количеству кредитов на душу населения – на 12-м месте. Зато именно этот перекос объясняет высокий уровень просрочки по кредитам. В Иркутской области 9% кредитов являются проблемными, это более 19 млрд рублей. Среднероссийский показатель при этом составляет 8,5%. Впрочем, по мнению экспертов, львиную долю просрочки всё-таки дают банки-монолайнеры, ориентированные на определённый сегмент кредитования (например, экспресс-займы или потребительское кредитование. – «Конкурент»). По данным банка ВТБ24 в Иркутске, у таких банков доля «проблемных» кредитов может достигать четверти от общего объёма.

Аналитики тем временем утверждают, что рост просроченной задолженности, пик которого пришёлся на 2015 год, продолжится, хоть и более низкими темпами. «Мы ожидаем пика по просроченной задолженности среди физических лиц на уровне 10-11% от общего объёма выданных кредитов», – прогнозирует Богдан Зварич.

Что касается полного восстановления рынка кредитования, то тут эксперты утешительных прогнозов пока не дают.

– Для его полного восстановления понадобится продолжительное время, – считает Зварич. – Снижение покупательной способности населения, прошедшее за последние годы, серьёзно сказывается на возможности брать и обслуживать кредиты. Так что рост рынка кредитования будет достаточно медленным.