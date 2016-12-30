+ добавить комментарий

Слагаемые бережливости

Проекты развития производственной системы в филиалах ИЭСК дали компании 150 млн рублей экономии

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

Улучшить до предела, а потом… понять, что и это не предел. Наверное, именно так можно сформулировать философию непрерывного развития производственной системы, которое даёт ощутимый экономический эффект не только в первые годы существования. Пример тому – ОАО «Иркутская электросетевая компания». Эффект от направленных на повышение производительности труда проектов, которые разработаны и внедрены в филиалах предприятия в 2016 году, оценивается в 150 млн рублей. «Сибирский энергетик» попытался подсчитать все его слагаемые.

Логика производственной системы – логика непрерывных улучшений. «Самые очевидные решения давно приняты, но я могу сказать, что наши сотрудники вошли во вкус и продолжают всё так же активно работать над развитием производственной системы, – отмечает генеральный директор ОАО «Иркутская электросетевая компания» Борис Каратаев. – Есть и проекты по упорядочению рабочих мест, что даёт снижение потерь рабочего времени, и предложения по экономии горюче-смазочных материалов, и многое другое». Общий экономический эффект, который на предприятии планируют получить в 2016 году, оценивается в 150 млн рублей. Именно на эту сумму сократятся его издержки.

Рублёвый эквивалент времени

Какими способами удаётся этого добиться, иллюстрирует пример Северных электрических сетей ИЭСК. Решая общую для всей компании задачу – повышение производительности труда и снижение затрат на внешний подряд без увеличения численности персонала, – в 2016 году в них решили стандартизировать работу службы подстанций и тем самым повысить эффективность ремонтно-эксплуатационной деятельности её персонала. В проекте приняли самое деятельное участие и рядовые сотрудники, и мастера службы Андрей Бойко и Валерий Жучков, и заместитель её начальника Николай Марунов, и ведущий инженер группы повышения эффективности производства филиала Алексей Колесников, и главный инженер Северных электрических сетей Константин Ефимов.

Проблема, за решение которой они взялись, заключалась в том, что при наличии персонала часть работы приходилось отдавать на откуп внешним подрядчикам, поскольку у собственных работников не было резерва времени и вдобавок приходилось тратить драгоценные часы на восстановление оборудования. Для того чтобы от этого уйти, были стандартизированы рабочие места токарей и аккумуляторщиков, внедрено 11 предложений по усовершенствованию техники и технологических процессов, разработана 71 карта на обслуживание и ремонт силового оборудования. Внедрение улучшений, список которых на этом не заканчивается, позволило сэкономить 1,5% от общего количества рабочего времени за год. Часть внешнего подряда удалось выполнить своими силами, что дало сокращение затрат на него на

1,8 млн рублей. А один из проектов Центральных электрических сетей, реализованный в нынешнем году, принёс эффект в 63 млн рублей. Добиться его позволил пересмотр действующих схем связи, благодаря которому в филиале без ущерба для работы инфраструктуры отказались от строительства оптоволоконной линии, уже включённого в бизнес-план.

«Итог ежегодной работы»

Лучшими практиками в сфере развития производственной системы филиалы Иркутской электросетевой компании обмениваются во время лин-форумов, посвящённых, как следует из перевода их названия с английского, технологиям бережливого производства и управления. Их неотъемлемая часть – конкурсы проектов по развитию производственной системы. «Это итог ежегодной работы в филиалах, – рассказывает специалист первой категории группы по повышению эффективности производства Центральных электрических сетей Андрей Новиков. – Сначала выбирают лучших на своём уровне. Потом эти лучшие съезжаются на форум, где можно обсудить рабочие вопросы и поделиться опытом с коллегами не только в торжественной обстановке, но и, что называется, «без галстуков».

Участие в подобных мероприятиях не в новинку нашему собеседнику: в своём филиале он курирует развитие производственной системы с 2013 года. Но впервые выступать пришлось в роли организатора. «С точки зрения регламента, больших сложностей не было, – признаётся Новиков. – По части организации есть, конечно, подводные камни: не так просто сформировать список участников, подготовить и закупить подарки. Но эти вопросы я достаточно плотно прорабатывал с исполнительной дирекцией компании». В результате, отмечают его коллеги, состоявшийся 8 декабря форум был организован на очень высоком уровне.

Чётко по инструкции

Его участники – шесть представителей всех территориальных подразделений Иркутской электросетевой компании – были разделены по пяти номинациям. Первая – «Лучшая команда 5S», то есть те, кто предложил проект по оптимизации рабочего места по принципу «Сортируй, соблюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, совершенствуй». Во второй определяли «Лучшую команду кайдзен» – тех, кто предложил наиболее интерес­ную идею по усовершенствованию существующих производственных процессов. Названия третьей и четвёртой номинаций говорят сами за себя: «Лучшая команда по стандартизации» и «Генератор идей». В пятой – «Лучший проект по развитию производственной системы» – состязались все участники конкурса. И если победителей в четырёх предыдущих номинациях определили заранее (для этого проанализировали материалы, размещённые на обменном информационном ресурсе, и протоколы перекрёстных проверок филиалов), то здесь жюри оценивало заявки только во время форума.

Первое место в итоге заняла команда Западных электрических сетей, предложившая стандартизировать ремонтно-эксплуатационные работы. Цель – повысить производительность труда для выполнения дополнительных объёмов работ по расчистке трасс воздушных линий электропередачи. «Их проект был полностью структурирован под те критерии, по которым его оценивали, – подчёркивает Новиков. – Просто, словно читаешь книжку-инструкцию». Качественное оформление, как оговорено в регламенте, принесло дополнительные баллы. Второе место занял проект Центральных электрических сетей, предусматривающий снижение оплаты за передачу электроэнергии через сети смежных территориальных сетевых организаций (ТСО) при переключении существующих потребителей к линиям ИЭСК. Третьими стали Южные электрические сети, команда из которых предложила оптимизировать затраты на приобретение средств индивидуальной защиты. «Все участники конкурса – молодцы, – резюмирует Новиков. – Те же Северные электрические сети, например, сняли для презентации проекта отличный видеоролик, хотя времени на его изготовление было крайне мало».