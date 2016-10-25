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ВЕНГЕР Виталий Константинович

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области выражают глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам актёра Иркутского областного академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова, Почётного гражданина Иркутска и Иркутской области

ВЕНГЕРА Виталия Константиновича

в связи с его кончиной.

Светлая память о Виталии Константиновиче, его таланте и вкладе в развитие культуры в Иркутской области навсегда останется в наших сердцах. Скорбим вместе с вами.